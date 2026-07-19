"لا أريد أن أذهب إلى السجن" .. مهاجم إسبانيا يعلق على مقابلة ترامب

في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لمباراة نهائية تاريخية في كأس العالم 2026 ضد الأرجنتين على ملعب ميتلايف، ينصب تركيز منتخب لويس دي لا فوينتي بشكل كامل على حصد لقب عالمي ثانٍ.

ومع ذلك، فإن الأجواء الاحتفالية التي لا مفر منها المحيطة بذروة البطولة قد أدت إلى ظهور ديناميكية خارج الملعب يتعين على لاعبي «لا روخا» الآن التعامل معها.

ونظرًا لأن الولايات المتحدة هي المضيف الرئيسي للبطولة الموسعة، فمن المقرر أن يترأس الرئيس الأمريكي ترامب حفل توزيع الميداليات والكأس بعد المباراة في نيوجيرسي. وبالنسبة لفريق يضم لاعبين معروفين بقناعاتهم الاجتماعية الراسخة، أصبح البروتوكول الاحتفالي الإلزامي موضوعًا ثانويًا للنقاش في الفترة التي تسبق المباراة، مما أثار ردًا حادًا ومرحًا على النحو المعهود من أحد أبرز الأصوات في الفريق.



