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Muhammad Zaki

"لا أريد أن أذهب إلى السجن" .. مهاجم إسبانيا يعلق على مقابلة ترامب

إسبانيا
كأس العالم
بورخا إيجليسياس
الأرجنتين
إسبانيا ضد الأرجنتين

اللاعب معروف عنه مواقفه السياسية القوية

  • التعامل مع الإجراءات اللاحقة للمباراة

    في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لمباراة نهائية تاريخية في كأس العالم 2026 ضد الأرجنتين على ملعب ميتلايف، ينصب تركيز منتخب لويس دي لا فوينتي بشكل كامل على حصد لقب عالمي ثانٍ.

    ومع ذلك، فإن الأجواء الاحتفالية التي لا مفر منها المحيطة بذروة البطولة قد أدت إلى ظهور ديناميكية خارج الملعب يتعين على لاعبي «لا روخا» الآن التعامل معها.

    ونظرًا لأن الولايات المتحدة هي المضيف الرئيسي للبطولة الموسعة، فمن المقرر أن يترأس الرئيس الأمريكي ترامب حفل توزيع الميداليات والكأس بعد المباراة في نيوجيرسي. وبالنسبة لفريق يضم لاعبين معروفين بقناعاتهم الاجتماعية الراسخة، أصبح البروتوكول الاحتفالي الإلزامي موضوعًا ثانويًا للنقاش في الفترة التي تسبق المباراة، مما أثار ردًا حادًا ومرحًا على النحو المعهود من أحد أبرز الأصوات في الفريق.


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  • trump(C)Getty Images

    إجليسياس يطلق نكتة حول تجنب المشاكل القانونية

    وفي حديثه مع «بانينكا»، سُئل المهاجم عن شعوره إزاء احتمال لقاء الرئيس الأمريكي خلال حفل توزيع الميداليات بعد المباراة. واستناداً إلى سمعته المعروفة بصراحته في القضايا السياسية والاجتماعية، قدم المهاجم رداً بارعاً. «نعم، حسناً، لا أريد أن أذهب إلى السجن!» قال إجليسياس مازحاً.

    وتابع: "إنه أمر فكرت فيه، بل وتخيلته. آمل أن أحييه عندما نكون جميعًا في غاية السعادة، وأن ينتهي كل شيء بسرعة حتى أتمكن من نسيان الأمر"، قال. "أحيانًا عليك أن تنسى اللحظات التي عشتها أيضًا، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن نهائي كأس العالم هو الوقت المناسب "لإثارة الجدل".

    وأضاف إجليسياس: «الناس يعرفون آرائي بالفعل، وأود أن أفعل أشياء كثيرة، لكن الحقيقة هي أنه على الرغم من أن الناس يعتقدون أنني أمتلك كل القوة، إلا أنني لا أملك كل هذه القوة لمواجهة أمور معينة. الأمر معقد حقًا».



  • تأثير ترامب على كأس العالم 2026

    ويُعد حضور دونالد ترامب في المباراة النهائية تذكيرًا بمشاركته النشطة طوال البطولة، بعد أن تصدرت علاقته مع القيادة العليا للفيفا عناوين الأخبار بالفعل. وفي وقت سابق من مرحلة خروج المغلوب، أكد الرئيس أنه مارس ضغوطًا على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بخصوص البطاقة الحمراء التي حصل عليها فولارين بالوغون.

    وأقر إنفانتينو في النهاية بهذا الاتصال، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أنه يناقش الأمور مع رؤساء الدول، فإن القرار النهائي يبقى بيد الهيئات القضائية المستقلة التابعة للفيفا. ومع ذلك، تم في النهاية تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لمدة عام، مما سمح لنجم المنتخب الأمريكي للرجال بالعودة إلى الملاعب. وقد جعل هذا المستوى من التدخل من الرئيس شخصية مثيرة للجدل في المراحل النهائية من البطولة.


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    التحضير للمواجهة الحاسمة في ملعب ميتلايف

    في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لمواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، يستمر التركيز في التناوب بين الأحداث على أرض الملعب والشخصيات الموجودة في مقصورات كبار الشخصيات. وبالنسبة لـ«لا روخا»، يظل التركيز منصبًا على حصد لقب كأس العالم للمرة الثانية، بغض النظر عن الشخصيات البارزة المشاركة في الحفل.

    ولا يزال إجليسياس متفائلاً بأن الفوز، في حال فازت إسبانيا، سيجعل مصافحة ما بعد المباراة أكثر قبولاً. وبعد أسابيع من المباريات الحماسية التي جرت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سيشهد الفصل الأخير من البطولة قيام رئيس الدولة المضيفة بتسليم الجائزة الكبرى إما لإسبانيا أو للأرجنتين.

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