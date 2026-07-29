لإنقاذه من دكة الهلال .. عملاق إيطاليا يضاعف عرضه لخطف ياسين بونو!

من الناحية الإدارية داخل نادي الهلال، يواجه "الزعيم" معضلة تتعلق بعدد اللاعبين الأجانب المسموح بقيدهم محلياً، حيث تدرس الإدارة سيناريو يقتضي بتسجيل بونو في القائمة الآسيوية فقط والاعتماد على محمد العويس محليًا.
ووفقًا للتقارير، فإن الحارس المغربي يرفض تمامًا هذا المقترح، ويفضل الرحيل والعودة إلى أوروبا بدلًا من الانتقال إلى مقاعد البدلاء في الدوري السعودي، مما يعزز من احتمالات قبول عرض يوفنتوس في حال وصوله بشكل رسمي إلى طاولة المفاوضات في الرياض للحصول على موافقة "الأزرق" النهائية.
فكرة رفع اسم بونو من القائمة المحلية ليست تقليلاً من شأنه، بل هي محاولة لتوفير خانة للاعب أجنبي في مركز آخر يحتاجه المدرب سيموني إنزاجي، خصوصًا مع تزايد الثقة في العويس بعد عودته من الإعارة.
ومع ذلك، فإن بونو يرى أن مكانته كواحد من أفضل حراس العالم لا تسمح له بأن يكون خيارًا ثانويًا أو "حارس بطولات قارية" فقط، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لرحيله قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم تألقه المستمر وحب الجماهير الهلالية له التي تراه صمام أمان لا يمكن تعويضه بسهولة.