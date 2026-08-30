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معتز الجمال و علي رفعت

ترجمه

لأول مرة منذ 20 عامًا.. حكام الدوري الإنجليزي دون سماعات أذن!

M. Oliver
تشيلسي ضد برايتون
تشيلسي
برايتون
الدوري الإنجليزي الممتاز

اضطر الحكم مايكل أوليفر وفريقه التحكيمي إلى التخلي عن سماعات الاتصال اللاسلكي خلال الشوط الثاني من مباراة الدوري الإنجليزي التي جمعت بين تشيلسي وبرايتون يوم الأحد. وأدى عطل فني في نظام إلغاء الضوضاء إلى اضطرار الحكام إلى اللجوء إلى الأساليب التقليدية خلال الدقائق الـ45 الأخيرة من تلك المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

  • انقطاع فني نادر في ملعب ستامفورد بريدج

    وفقًا لـ«بيبي سي سبورت»، دخل أوليفر الشوط الثاني من المباراة على ملعب ستامفورد بريدج دون حقيبة الاتصالات الخاصة به. وبينما حقق تشيلسي فوزًا بنتيجة 4-3 على برايتون، اضطر فريق الحكام في الدوري الإنجليزي إلى العمل دون أجهزة لاسلكية، في ما يُعتقد أنه المرة الأولى منذ عقدين.

    وقد واجه الحكام في الماضي مشاكل تتعلق ببطاريات أجهزة الاتصال أو خطوط الاتصال، لكن هذا السيناريو كان فريدًا تمامًا. واعتبارًا أن الوضع لا يمكن إنقاذه على الإطلاق، اضطر أوليفر ومساعديه ستيوارت بيرت وجيمس ماينوارينج، والحكم الرابع توم برامال، إلى أداء مهامهم دون اتصال لفظي مباشر.

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    ضجيج الجماهير يعطل أنظمة الاتصال الخاصة بالحكام

    نشأت المشكلة الأساسية عن خلل فادح في تقنية تصفية الصوت، وأفادت التقارير بأن ضجيج الجماهير الشديد لم يتم تصفية صوته عبر النظام، مما يعني أنه كان من المستحيل عمليًّا على أوليفر ومساعديه سماع ما يقولونه لبعضهم البعض بوضوح.

    في الظروف العادية، يتم كتم هتافات المشجعين وصيحاتهم وغنائهم بواسطة سماعات الرأس المتطورة، مما يتيح التواصل بوضوح عبر الملعب. ومع تعطل هذه الميزة الحيوية يوم الأحد، لم يكن أمام طاقم التحكيم خيار سوى التخلي عن هذه التقنية تمامًا والاعتماد كليًّا على آليات التحكيم التقليدية لإدارة الدقائق المتبقية المضطربة.

  • نظام تقنية الفيديو يتكيف مع انقطاع غير مسبوق في الاتصالات

    وبعد التخلي عن سماعات الرأس، ظهرت على الفور مشكلة كبيرة تتعلق بكيفية قيام الحكم المساعد بالفيديو، أندرو كيتشن، بمهامه بفعالية إذا لم يتمكن من التحدث مباشرة إلى أوليفر. وتُعتبر قدرة الحكم على وصف حادثة معينة للحكم المساعد بالفيديو حجر الزاوية في بروتوكول التحكيم الحديث.

    ونتيجة لذلك، اضطر كيتشن إلى مواصلة العمل عبر نظام احتياطي باستخدام رسائل تُرسل مباشرة إلى ساعة الحكم.

    بالإضافة إلى ذلك، كان بإمكان مسؤول الفيديو التواصل مع برامال عبر اتصال لاسلكي بديل. وهذا يعني أن الحكم المساعد بالفيديو اضطر إلى إجراء الفحوصات الأساسية بناءً على تقييمه البصري الخاص للقطات الفيديو فقط.

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    ما هي الخطوة التالية بالنسبة لحكام الدوري الإنجليزي؟

    من المرجح أن تجري الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقًا في هذا العطل التقني لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال في الاتصالات خلال المباريات المقبلة. ومن المتوقع أن تجري الفرق الفنية اختبارات صارمة على المعدات قبل انطلاق الجولة التالية من المباريات. وفي الوقت نفسه، سيستعد أوليفر وزملاؤه من الحكام لمهامهم القادمة على الصعيدين المحلي والأوروبي، آملين بلا شك أن تكون أجهزة الاتصال المعتادة الخاصة بهم تعمل بكامل طاقتها عند دخولهم الملعب في المرة القادمة.

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