لأن ريال مدريد، من بين كل الأندية، يعارض ذلك: يبدو أن برشلونة سيضطر إلى التخلي عن أمله في التعاقد مع لاعب في المنتخب الإسباني

كيف يمكن ذلك؟ الأمر بسيط للغاية. فوفقًا لذلك، يمتلك النادي المدريدي خيار إعادة شراء بقيمة ثمانية ملايين يورو للاعب الذي نشأ في أكاديميته، والذي انتقل في الصيف إلى نادي أوساسونا مقابل خمسة ملايين يورو.

المثير في الأمر: أن مونوز ولد في برشلونة وينحدر أصلاً من أكاديمية "لا ماسيا" الأسطورية، التي تركها عام 2017 وانتقل عبر نادي CF دام إلى فريق ريال مدريد تحت 19 عاماً بعد أربع سنوات.

يمكن لريال مدريد الاستفادة من هذه البند خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي من المقرر أن تزيد بمقدار مليون يورو بعد كل موسم - وبالتالي لن يتعين عليه دفع مبلغ كبير نسبياً لإعادة اللاعب.