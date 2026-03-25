"لأن الأمر ممتع": هناك فريق واحد يستمتع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بمشاهدته بشكل خاص في الوقت الحالي

أعرب اللاعب والمدرب السابق للبلوغرانا عن إعجابه الشديد في مقابلة مع قناة TV3 قائلاً: "عندما يلعب برشلونة تحت قيادة فليك، وإذا كان لديّ وقت، أجلس وأشاهد المباراة – لأنها ممتعة. أحيانًا نفكر أكثر من اللازم ونختلق قصصًا. لكن في النهاية الأمر هو كالتالي: عندما تذهب إلى السينما أو إلى مطعم جيد، فأنت تريد الاستمتاع بذلك. وأخبرني عن موقف لا تستمتع فيه بمشاهدة برشلونة وهو يلعب!"

تولى المدرب السابق للمنتخب الألماني فليك تدريب نادي برشلونة في صيف 2024 خلفًا لخافي، وفرض على الفريق أسلوب لعب محفوف بالمخاطر ومثيرًا، مع خط دفاع متقدم للغاية ولعب هجومي لا هوادة فيه. وقد أدى ذلك إلى الفوز بالثنائية في العام الأول.

وفي الموسم الحالي أيضًا، يسير برشلونة على طريق الفوز باللقب المحلي ويحتل حاليًا صدارة الدوري الإسباني. كما لا يزال البلوغرانا ممثلين في دوري أبطال أوروبا.