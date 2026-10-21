رسالة من "نزهة لايبزيج" إلى برشلونة: ريال مدريد لا يحتاج فينيسيوس بوجود "الساحر ديوماندي".. وهكذا فكر جوزيه مورينيو في لامين يامال!

واصل العملاق الإسباني ريال مدريد انتصاراته القارية، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وهذه المرة من بوابة نادي لايبزيج الألماني.

نعم.. ريال مدريد فاز (4-1) ضد ضيفه لايبزيج، مساء يوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

رباعية "الميرينجي" في الشباك الألمانية؛ جاءت عن طريق "البرتغالي برناردو سيلفا، التركي أردا جولر، الفرنسي كيليان مبابي والإيفواري يان ديوماندي"، في الدقائق 44 و52 و83 و87 تواليًا.

أما فريق لايبزيج الأول لكرة القدم؛ فقد أحرز هدفه الوحيد في المباراة، عن طريق الفرنسي تيديام جوميز في الدقيقة 85.

المهم.. ريال مدريد وصل إلى نقطته التاسعة من 3 مباريات "العلامة الكاملة"، بعد هذا الانتصار الكبير؛ حيث كان قد فاز على إنتر وروما الإيطاليين أيضًا، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد ضد لايبزيج..