لاوتارو مارتينيز يكشف عن «حلمه» بالعودة إلى وطنه، في الوقت الذي يحاول فيه نجم إنتر «إقناع» زوجته بالعودة إلى النادي الأرجنتيني العملاق

الذي يرتبط بعقد مع إنتر حتى صيف عام 2029، تطرق أيضًا إلى مستقبله القريب مع العملاق الإيطالي، موضحًا التزامه الحالي تجاه «النيرازوري». وقال مارتينيز: «لا يزال أمامي ثلاث سنوات في عقدي مع إنتر. أود البقاء في كرة القدم على أعلى مستوى لفترة طويلة. أشعر أنني بحالة جيدة وما زلت شاباً، لكن في المستقبل، أود أن أُظهر لأولادي الحب الذي يكنه لي جماهير راسينغ".

كما تحدث بحرارة عن علاقته بدييجو ميليتو، الرئيس الحالي لنادي راسينغ وشخصية أسطورية فازت بالثلاثية التاريخية مع إنتر. وكشف لاوتارو: "ميليتو؟ أتحدث معه كل أسبوع؛ لقد كان دائمًا بجانبي، حتى في بداية مسيرتي. أرسل لي رسالة نصية بعد إصابتي، وتحدثنا عن راسينغ، الذي لا يمر بفترة جيدة، لكنني أرسلت له رسالة دعم للنادي".