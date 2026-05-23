Lautaro Martinez Inter
Stefano Silvestri و معتز الجمال

عقم هجومي غير مسبوق.. لاوتارو مارتينيز يحسم لقب هداف الكالتشيو بأسوأ حصيلة في العصر الحديث!

المهاجمون لا يسجلون، العديد من التعادلات السلبية المملة، قائمة هدافين تشهد تراجعًا حادًا.

بعد نهاية الجولة الأخيرة، تربع نجم إنتر، لاوتارو مارتينيز، على صدارة هدافي الدوري الإيطالي، رغم أنه سجل عددًا قليلاً جدًا من الأهداف، على الأقل مقارنة بما اعتدنا عليه في البطولة، وكذلك عند النظر إلى باقي الدوريات الأوروبية.

كان لاوتارو يمتلك فرصة أخيرة لزيادة رصيده في مواجهة بولونيا بملعب دالارا، حيث توجهت العديد من الأنظار إليه، لكن اللقاء انتهى بتعادل مثير (3-3) دون أن ينجح "التورو" في ترك بصمته التهديفية.

  • أساسي ولكن بلا فاعلية

    على عكس بعض زملائه، لم يحصل لاوتارو مارتينيز على "إعفاء" من المدرب تشيفو؛ ليكون جزءًا أساسيًا من الرحلة إلى بولونيا، والتي مثلت الجهد الأخير لإنتر في موسم شهد تتويجهم بلقبي الدوري والكأس.

    غاب عن اللقاء أربعة لاعبين بتصريح من المدرب: أكانجي، دومفريس، تشالهان أوغلو، وتورام، ليتفرغوا ذهنيًا لبطولة كأس العالم مع منتخباتهم. أما لاوتارو، ورغم استدعائه للمونديال مع الأرجنتين، فقد كان حاضرًا وبدأ أساسيًا بجوار فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

    ومع ذلك، جاءت مشاركة القائد باهتة للغاية، حيث ظهر تائهًا على أرض الملعب لمدة 54 دقيقة قبل أن يتم استبداله بـ أنجي يوان بوني. لغة الأرقام عكست معاناته بوضوح؛ إذ لم يسدد أي كرة على المرمى، واكتفى بـ 25 لمسة فقط طوال الشوط الأول وبداية الثاني، مع فقدانه الاستحواذ 8 مرات.

    في النهاية، اكتفى بمشاهدة زملائه فيديريكو ديماركو، إسبوزيتو، وأندي ديوف يسجلون ثلاثية إنتر، في مقابل ثلاثية لأصحاب الأرض تناوب عليها بيرنارديسكي وبوبيجا، وهدف عكسي من زيلينسكي.

  • عرش الهدافين المُحصن

    فيما يتعلق بمسألة الهداف، لم يكن لدى لاوتارو الكثير ليخشاه؛ فبرصيد 17 هدفًا، كان ينظر من علياء إلى جميع ملاحقيه.

    أقرب منافسيه كان زميله ماركوس تورام الذي غاب عن اللقاء، بالإضافة إلى لاعب روما دونييل مالين، وتاسوس دوفيكاس لاعب كومو، حيث توقف رصيد كل منهم عند 13 هدفًا (بفارق 4 أهداف عن الصدارة). وبذلك، حسم النجم الأرجنتيني بشكل رسمي لقب هداف السيري آ، ليكرر إنجازه في موسم 2023/2024.

    مقارنة صادمة

    بالتأكيد، 17 هدفًا تعتبر حصيلة هزيلة للغاية بالنسبة لهداف البطولة، خاصة عند مقارنتها بأرقام المواسم السابقة في الدوري الإيطالي.

    منذ عودة الكالتشيو لنظام الـ 20 فريقًا في موسم 2004/2005، لم ينهِ أي "ملك للهدافين" الموسم برصيد يقل عن 20 هدفًا. بل على العكس، كثيرًا ما تجاوز الفائز حاجز الـ 30 هدفًا (كما فعل هيجواين وإيموبيلي بـ 36 هدفًا لكل منهما)، أو اقترب منه (دي ناتالي، كافاني، دجيكو، إيكاردي، إيموبيلي، وكريستيانو رونالدو بـ 29 هدفًا، دي ناتالي مجددًا وإبراهيموفيتش بـ 28).

    الرقم القياسي السلبي لهداف الدوري قبل هذا الموسم كان مسجلاً باسم أليساندرو ديل بييرو، الذي سجل 21 هدفًا "فقط" في موسم 2007/2008 (موسم عودة يوفنتوس إلى السيري آ). وبعد فشله في التسجيل أمام بولونيا، عجز لاوتارو حتى عن الوصول لرقم ديل بييرو، ليكتفي بأسوأ حصيلة تهديفية لهداف في العصر الحديث للبطولة.

  • عقدة دالارا مستمرة

    إلى جانب أرقامه الهزيلة في ترتيب الهدافين، فشل لاوتارو مارتينيز في كسر العقدة التي تلازمه؛ حيث لم ينجح أبدًا في هز الشباك على ملعب دالارا منذ قدومه إلى إيطاليا.

    سبق للنجم الأرجنتيني أن زار شباك بولونيا في 5 مناسبات سابقة، لكن جميعها كانت في ملعب سان سيرو، كان آخرها في مباراة الذهاب بشهر يناير الماضي (3-1). لتستمر العقدة في ليلة ختام الموسم، ويثبت ملعب بولونيا أنه مستعصٍ تمامًا على قائد النيراتزوري.