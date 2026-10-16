"لعبت تحت تأثير التخدير" .. لاوتارو يرد على نظريات المؤامرة بخصوص الأرجنتين والمعاناة بسبب السعودية

وقال نجم إنتر عن بداياته:"عندما كنت طفلاً، كنت ألعب في الدفاع. بدأت مسيرتي مثل والدي، في مركز الليبرو. وبعدها، عندما بدأنا نخوض مباريات تنافسية ذات نقاط، قام أحد المدربين بتحويلي إلى الأطراف لأنني كنت أُحدث الفارق في ذلك المركز. وعندما وصلت إلى راسينغ، بدأت ألعب في مناطق أكثر توسطًا، كرأس حربة. كنت أحب التراجع إلى الخلف للمشاركة في اللعب واستلام الكرة والتفاهم مع زملائي، وما زلت أفعل ذلك حتى اليوم. كل ما تعلمته وعشته بنفسي منذ صغري ساعدني في تنمية إحساس هائل بالمسؤولية تجاه الرياضة والانضباط والعمل. وهذا ما أحاول نقله إلى أبنائي حتى اليوم".

وأردف: "عندما كنت ألعب في الدفاع، كنت من نوع اللاعبين الذين يبعدون الكرة إلى الأمام ويرتمون على الأرض كثيرًا. وإلى حد ما، لا يزال ذلك جزءًا من أسلوب لعبي اليوم. لقد تعلمت الكثير خلال تلك الفترة: تعلمت كيف أدافع وكيف أراقب الخصم. وهذه أمور تفيدني اليوم، حتى في المهام التي يتعين علينا كمهاجمين القيام بها".

وحول دور العائلة: "كانت والدتي دائمًا هي من تعتني بنا. كانت تعمل دائمًا في تنظيف المنازل وكانت ترعى أيضًا إحدى النساء. وفي فترة كنا نعاني فيها ماليًا بشكل كبير، عمل والدي في دار لرعاية المسنين إلى جانب لعبه كرة القدم. وفي النهاية، لم نكن نراه إلا في المساء، على العشاء. لقد عشت أنا وأخي الأكبر أسوأ فترة مرت بها عائلتنا. كان لدينا ما نأكله، لكننا لم نكن نقدر على تحمل أي كماليات صغيرة. كنا نعيش في منزل أعاره لنا أصدقاء، وإذا كانت ذاكرتي لا تخدعني، فقد كنا ندفع 100 بيزو فقط مقابل الكهرباء. أتذكر ذلك لأنه كان وقتًا تعرضنا فيه لمعاناة كبيرة حقًا. لكن في تلك اللحظات بالتحديد تتعلم أن تقدّر القيمة الحقيقية للأشياء، وللحياة بشكل عام، وقبل كل شيء للقيم الإنسانية: أن تكون متواضعًا ومسؤولًا، ومستعدًا دائمًا للعمل وللسعي إلى تطوير نفسك".

وأتبع نجم إنتر: "في ذلك الوقت، لم تكن تدرك حجم الجهد الذي يبذله والداك. كنت أقول: 'أبي، بدلاً من الأحذية السوداء، أريد الزرقاء، اللامعة. أريد هذا، وأريد ذاك.' وكانا يحاولان أن يمنحانا ما نريد. لم يكونا قادرين على ذلك دائماً، لكنهما فعلا كل ما في وسعهما. كانا يشتريان الأحذية بالتقسيط، أو بأموال يستلفانها من الأصدقاء. كل هذه أمور تجعلك تكبر، اليوم أنا سعيد وفخور لأنني حققت حلم طفولتي بأن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا. وأنا سعيد لأنني قادر على مساعدة عائلتي، على الرغم من أن والديّ ما زالا يعملان، كل منهما في مجال عمله الخاص. في عائلتنا، كان لدى الجميع دائمًا إحساس قوي بالمسؤولية تجاه عملهم".







