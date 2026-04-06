Lautaro Martinez Alessandro Bastoni Gfx (Goal only)
هيثم محمد

من لاوتارو مقابل سيميدو و60 مليونًا إلى باستوني .. هذا المسلسل مكرر يا برشلونة!

مسلسل ارتباط نجوم إنتر مع برشلونة ليس بجديد

أصبح أليساندرو باستوني فقرة أساسية في العناوين الأولى لوسائل الإعلام في إيطاليا وإسبانيا مؤخرًا، من واقعة مباراة ديربي إيطاليا ضد يوفنتوس وعاصفة الغضب ضده، لطرده في اللقاء الفاصل ضد البوسنة ولعبه دورًا كبيرًا في غياب إيطاليا مرة أخرى عن المونديال، وارتباطه بعرض من برشلونة قد يخلصه من ضغوط الواقعتين السابقتين بتغيير الأجواء.

صفقة باستوني من إنتر إلى برشلونة من أكثر المواضيع تداولًا في الأيام الماضية في البلدين، اختلفت الأقاويل، وتعددت المصادر، لتعيد للأذهان سيناريو مشابه حدث قبل 6 سنوات ولكن مع لاعب آخر من إنتر

    لاوتارو وبرشلونة .. مسلسل مكسيكي انتهى بفشل كتالوني

    في 2019-2020، كان برشلونة معجبًا بشدة قائد إنتر الحالي لاوتارو مارتينيز، وقيل إن الأرجنتيني هو الهدف الرئيسي للبلوجرانا من أجل خلافة لويس سواريز، وبدأت الآلة الإعلامية الكتالونية عبر صحفها والمواقع المؤيدة للبلوجرانا في الحشد بقوة.

    تقارير عن عروض بلغت 80 مليون يورو، أو صفقات تبادلية أشهرها والذي تحول لمادة ساخرة لاحقًا هي نيلسون سيميدو أو جونيور فيربو ومبلغ مالي مقابل لاوتارو، ووصل الحد بصحف مثل "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" وقتها بالقول إن لاوتارو ترجى مدربه أنطونيو كونتي للسماح له بالانتقال إلى برشلونة.

    الصفقة لم تتم بنهاية المطاف، إنتر نجح في التمسك بنجمه الشاب والواعد وقتها، وخرج لاوتارو مؤخرًا واعترف بوجود عرض بالفعل من برشلونة ومحادثات بين الأطراف المعنية، ولكن دون التطور لأي شيء جدي، عكس الصورة التي نقلها الإعلام الإسباني، والكتالوني بالأخص، بأن الصفقة كانت شبه محسومة ومسألة وقت فقط إعلانها، مشهد يشبه كثيرًا ما يحدث الآن مع باستوني.

    باستوني وبرشلونة .. لا دخان بدون نار

    الحديث الآن يتزايد عن انفتاح باستوني على فكرة الانتقال إلى برشلونة. مدافع إنتر الذي يُصنف من الصفوة حول العالم في مركزه ارتبط كثيرًا بعروض من كبار القوم في أوروبا بالماضي، ولكن دومًا أكد سعادته بالبقاء في إيطاليا وإنتر النادي الذي يشجعه منذ الطفولة، ويحمل وشمًا يثبت ذلك على قدمه.

    ولكن، الأيام الماضية أثبتت أن شخصية باستوني ليست بنفس القوة التي قد تكون كافية لتحمل العاصفة ضده في بلاده، صحيح هو خرج ضد روما مساء الأحد على وقع تصفيق أكثر من سبعين ألف مناصر لإنتر اختاروا مساندته بقوة عقب تحميله مسؤولية خسارة إيطاليا ضد البوسنة، ولكن في بقية الملاعب الموقف سيكون وكان مختلفًا، ووسائل الإعلام الإيطالية تتناوب على "تقطيع فروته" كما يقال بالعامية، ومنذ تلك الواقعة مع بيير كالولو ومستوى باستوني في تراجع، والواضح أنه لم يتحمل عبء ضغط الانتقادات المستمر والإهانات لعائلته عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

    فكرة مغادرة إيطاليا كلها لخوض تجربة جديدة قد يكون حلًا هو الأصلح لباستوني الآن، البداية من جديد في دوري وبلد مختلف بعيدًا عن الصافرات والهجوم، وفريق هجومي بحجم العملاق برشلونة ملائم كثيرًا لأسلوب لعب النجم الإيطالي الذي يجيد صناعة اللعب بالإضافة لإمكانياته الدفاعية.

    السؤال هنا، هل المفاوضات حقًا متقدمة بين اللاعب وبرشلونة أم هي اجتهادات من الإعلام الإسباني؟ الأكيد وباعتراف الإعلام في إيطالي وإسبانيا أن المفاوضات بين الناديين لم تبدأ، وأن هناك فارق كبير بين العرض والطلب، إنتر يقيم اللاعب في حدود 80 مليونًا وبرشلونة يعرض مبلغًا في حدود 50 مليونًا، نقطة مفصلية تنفي تمامًا فرضية "اقتراب" الصفقة كما تبروزها صحف إقليم كتالونيا.

    على الأغلب التواصل بين بيئة اللاعب وبرشلونة قد حدثت، وربما يكون هناك انفتاح على الصفقة من طرفه، خصوصًا بعد أحداث الشهرين الأخيرين، ولكن الحديث عن صفقة قريبة أو وشيكة الحدوث بمجرد حلول يونيو هو تكرار للمسلسل المكسيكي الذي عشناه في 2020 مع لاوتارو وانتهى على واقع الحال لجمهور النادي الكتالوني، فنحن أمام نادي كان يعاني وقتها ولازال اقتصاديًا، وصفقة بتلك الحجم لضم لاعب عالمي من نادي كبير لن تحسم بين ليلة وضحاها، ولذا الأفضل لجمهور البلوجرانا التروي وعدم الانجراف وراء "تهويل" إعلامها.

