من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026؟ سؤال يتردد صداه في جميع أنحاء العالم، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي للتصويت على الجائزة المرموقة. هل يكون مبابي، أو ديمبيلي، أو كفاراتسخيليا، أو رودري، أو هالاند؟ لا أحد من هؤلاء، على الأقل وفقاً لرأي قائد إنتر، لاوتارو مارتينيز، الذي أوضح في مقابلة مع شبكة "تي إن تي البرازيل" (نقلها موقع إل إنترانسيجينتي)، أن هناك مرشحاً واحداً فقط لا جدال عليه بالنسبة له: ليو ميسي.
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تجاهل مبابي وهالاند.. لاوتارو يختار الفائز بالكرة الذهبية 2026 ويوجه رسالة عاطفية لميسي
ميسي الأفضل في التاريخ
قال لاوتارو: "من سيفوز بالكرة الذهبية؟ ميسي، بلا أدنى شك. إنه اللاعب الأفضل في العالم، والأفضل في تاريخ هذه الرياضة. طالما أنه يتواجد على أرض الملعب، فستظل الفرصة دائمًا سانحة أمامه للتتويج".
الأرجنتين بدون ميسي
وتطرق مارتينيز للحديث عن منتخب التانجو وقائده التاريخي مضيفاً: "كنا نعلم أن هذا الخبر سيأتي عاجلاً أم آجلاً، ولكن عندما يحدث، فإنه يمثل لحظة فارقة بالنظر إلى كل ما يمثله ليو للمنتخب الوطني ولبلادنا. لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث معه، ووجهت له بضع كلمات لشكره على كل ما علمنا إياه، وكيف قادنا نحو تحقيق الانتصارات".
ما يحمله القلب
واختتم المهاجم الأرجنتيني حديثه بكلمات مؤثرة عن أيقونة بلاده: "لقد مر بلحظات صعبة للغاية ومع ذلك لم يستسلم أبدًا. هذا هو الدرس الذي أحمله معي، حتى وإن كنا نمر بأحداث يومية مكثفة وهامة تتعلق بمسيرتنا المهنية وحياتنا الشخصية؛ فهذا هو الأثر الذي سأظل أحفظه بداخلي".
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