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أحمد فرهود

لانس وكومو | سيسك فابريجاس يدخل التاريخ وسط لفتة نيكو باز "الحزينة".. وليتك لم تشارك في هذه الفضيحة الكروية يا سعود عبدالحميد!

فقرات ومقالات
كومو
لانس
سيسك فابريجاس
نيكو باز
سعود عبد الحميد
لانس ضد كومو
دوري أبطال أوروبا

ليلة ستظل خالدة في التاريخ..

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إنتر

الدوري الإيطالي

08 نوفمبر 2026

كومو

كومو

لانس

لانس

الدوري الفرنسي

08 نوفمبر 2026

مارسيليا

مارسيليا

عالم الساحرة المستديرة عجيب وغريب؛ ففي مباراة واحدة فقط، دخل نادٍ التاريخ من الجانب الإيجابي، وآخر من الناحية السلبية.

نعم.. هذا ما حدث في مباراة نادي كومو الإيطالي ضد مضيفه فريق لانس الفرنسي، مساء يوم الأربعاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وفي تلك المباراة الأوروبية المثيرة؛ حقق كومو فوزًا كاسحًا على أرضية ميدان لانس، بتسعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف كومو التسعة في الشباك الفرنسية؛ كل من: "أناستاسيوس دوفيكاس (ثلاثية)، نيكو باز، لوكاس دا كونيا، مارك أوليفر كيمبف، ماتيا ليبرالي، مارتين باتورينا وماتيو باباتشيولي"؛ بينما جاء هدف لانس الوحيد بواسطة روبين أجويلار، في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة.. وصل كومو إلى نقطته التاسعة من 4 مباريات، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب مرحلة الدوري؛ في الوقت الذي تجمد فيه رصيد لانس عند النقطة الثالثة، في "المركز الثالث والثلاثين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز كومو الكاسح على لانس..

  • 세스크 파브레가스 (Cesc Fabregas)Getty Images

    كومو فابريجاس.. كتابة تاريخ أوروبي جديد على أنقاض لانس

    كتب نادي كومو الإيطالي، بقيادة مديره الفني الإسباني الشاب سيسك فابريجاس، التاريخ ضد فريق لانس الفرنسي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    كومو حقق أكبر فوز في تاريخ دوري أبطال أوروبا؛ بعدما اكتسح مضيفه لانس (9-1)، مساء يوم الأربعاء.

    نعم.. كومو تجاوز انتصاري ليفربول الإنجليزي ضد بشكتاش التركي، والعملاق الإسباني ريال مدريد على مالمو السويدي؛ بالإضافة إلى الفوز التاريخي لنادي بايرن ميونخ الألماني ضد دينامو زغرب الكرواتي، من حيث فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة.

    - أكبر الانتصارات في دوري أبطال أوروبا:

    * 2026: لانس (1-9) كومو.

    * 2007: ليفربول (8-0) بشكتاش.

    * 2015: ريال مدريد (8-0) مالمو.

    * 2024: بايرن ميونخ (9-2) دينامو زغرب.

    أي إن كومو يتفوق على ليفربول وريال مدريد بإحراز هدف إضافي؛ بينما يتخطى بايرن ميونخ في فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة، بعدما حقق الفوز (9-1)، بدلًا من تسعة أهداف مقابل هدفين.

    والمهم في الأمر أيضًا، أن إنجاز كومو التاريخي جاء بأسلوب كروي فريد من نوعه يقدمه فابريجاس مع الفريق الإيطالي؛ من حيث الضغط والاستحواذ على الكرة وتنويع الهجمات، بالإضافة إلى كيفية بناء اللعب وغيرها من الأمور الفنية الجمالية.

  • FBL-EUR-C1-LENS-COMOAFP

    نيكو باز.. الأكثر "مساهمة تهديفيًا" في دوري أبطال أوروبا

    ومن ناحية اللاعبين.. واصل الأرجنتيني نيكو باز، نجم نادي كومو الإيطالي، تألقه الكبير في مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم، باز سجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين؛ ليقود كومو للفوز (9-1) ضد نادي لانس الفرنسي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وإجمالًا؛ وصل باز إلى "المساهمة التهديفية الثامنة" في المسابقة القارية العريقة، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

    وبالتالي.. هذا النجم الأرجنتيني الشاب هو أفضل صانع أهداف في النسخة الأوروبية الحالية، والأكثر مساهمة تهديفيًا - حتى الآن - بين جميع اللاعبين.

    - أكثر اللاعبين مساهمة تهديفيًا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027:

    * 1/ الأرجنتيني نيكو باز "كومو": 8 أهداف "سجل 3 وصنع 5".

    * 2/ اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس "كومو": 7 أهداف "سجل 6 وصنع 1".

    * 3/ الإنجليزي هاري كين "بايرن ميونخ": 7 أهداف "سجل 4 وصنع 3".

    * 4/ الإسباني لامين يامال "برشلونة": 7 أهداف "سجل 3 وصنع 4".

  • FBL-EUR-C1-LENS-COMOAFP

    ليلة نيكو باز بين ذاكرة ميسي ولفتة خيسوس دي ميجيل "الحزينة"!

    بعيدًا عن لغة الأرقام، يجب الوقوف عند نقطتين في غاية الأهمية؛ بعد مشاركة النجم الأرجنتيني نيكو باز في 58 دقيقة بمباراة نادي كومو الإيطالي ضد فريق لانس الفرنسي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    هاتان النقطتان، إحداهما متعلقة بأسلوب لعبه، والثانية مرتبطة بـ"لفتة حزينة" قدمها في مباراة كومو ولانس؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كأننا نشاهد "نسخة مصغرة" من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    * ثانيًا: رفع قميصًا يحمل صورة اللاعب الإسباني "المتوفى" خيسوس دي ميجيل.

    وبخصوص النقطة الأولى.. باز "الوريث الشرعي" لميسي في منتخب الأرجنتين؛ يشعرنا كأننا نشاهد "البولجا" بالفعل، في بعض اللحظات.

    التشابه هنا قد لا يكون في الأسلوب نفسه بالكامل؛ ولكن في طريقة التحكم بالكرة عند الحركة وتغيير اللعب بشكل صحيح للغاية، مع اتخاذ القرارات السليمة فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فلابد من التأكيد على أن باز لم يحتفل بهدفه الذي سجله في شباك لانس، حيث ظهر حزينًا مع رفع صورة دي ميجيل.

    دي ميجيل، الذي كان يلعب في نادي تينيريفي، توفي يوم 3 نوفمبر؛ إثر اصطدام مع حارس مرمى فريق أندورا، بإحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

    ولمن لا يعرف بدايات باز أيضًا؛ فهذا اللاعب وُلد في تينيريفي أساسًا، ولعب في صفوف الفئات السنية للنادي المحلي، في بدايات مسيرته الكروية.

    لذا؛ تأثر النجم الأرجنتيني بشكل كبير للغاية بوفاة دي ميجيل، التي هزت الوسط الرياضي العالمي أجمع.

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    سعود عبدالحميد.. ليتك لم تشارك في هذه الفضيحة الكروية!

    مع بداية الشوط الثاني، وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم نادي كومو الإيطالي (3-0)، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ أشرك نادي لانس الفرنسي ظهيره السعودي الدولي سعود عبدالحميد، كبديل.

    لكن بلسان كل عربي وسعودي عاشق لعالم الساحرة المستديرة؛ نستطيع القول: "ليتك لم تشارك في هذه المهزلة الكروية يا سعود!".

    نعم عزيزي القارئ؛ لانس لم يتحسن بعد نزول سعود إلى أرضية الملعب، بل انهار أكثر في الشوط الثاني ضد فريق كومو الأول لكرة القدم.

    واستقبل الفريق الفرنسي 6 أهداف إضافية، في الشوط الثاني من عمر المباراة؛ ليخسر (1-9) على أرضه ووسط جماهيره، في النهاية.

    وسيخلد التاريخ أن سعود شارك في هذه الهزيمة؛ والتي جعلت جماهير لانس تطلق صافرات الاستهجان ضد نجوم فريقها، بل وترمي بعض الألعاب النارية على أرضية الميدان.

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