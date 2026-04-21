أحمد فرهود

إنجاز سعودي فريد: سعود عبدالحميد يكتب التاريخ مع لانس بكأس فرنسا.. وعرش أشرف حكيمي في خطر

سعود عبد الحميد
لانس
أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان
لانس ضد تولوز
تولوز
كأس فرنسا
الدوري الفرنسي

إبداعات سعود عبدالحميد تتواصل في فرنسا..

في قلب مدينة لانس التي تعشق كرة القدم؛ استطاع الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد أن يفرض اسمه، كأحد أبرز رهانات الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

"جوهرة جدة" الذي بدأ مسيرته مع نادي الاتحاد، قبل الذهاب إلى عملاق الرياض الهلال ثم روما الإيطالي؛ وجد نفسه مع لانس في الموسم الحالي، وأصبح قطعة لا غنى عنها في التشكيل الأساسي للفريق.

وبعد أن لعب سعود دورًا مهمًا، في إيصال لانس إلى "وصافة" الدوري الفرنسي 2025-2026؛ ها هو يقوده إلى نهائي كأس فرنسا، بشكلٍ رسمي.

لانس تأهل إلى نهائي كأس فرنسا للموسم الحالي؛ بعد فوزه (4-1) على نادي تولوز في "المربع الذهبي"، مساء اليوم الثلاثاء.

ثلاثية لانس جاءت عن طريق "فلوريان توفان، آلان سانت ماكسيمين، ماتيو أودول وأدريان توماسون"، في الدقائق 9 و18 و35 و74 تواليًا؛ بينما أحرز تولوز هدفه الوحيد في المباراة، بواسطة سانتياجو هيدالجو في الدقيقة 21.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور سعود عبدالحميد في مباراة لانس وتولوز.

    سعود يقود لانس لنهائي الكأس بعد سنوات من الغياب

    قاد الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد، فريقه لانس الأول لكرة القدم، للتأهُل إلى نهائي كأس فرنسا 2025-2026؛ وذلك للمرة الأولى منذ 28 سنة.

    وهذه هي المرة الرابعة تاريخيًا؛ التي يتأهل فيها لانس إلى نهائي كأس فرنسا، بعد أعوام 1948 و1975 و1998.

    لكن رغم ذلك.. لم يتوّج لانس بأي لقب في كأس فرنسا؛ حيث خسر جميع النهائيات السابقة، على النحو التالي:

    * نهائي 1948: الخسارة (2-3) أمام ليل.

    * نهائي 1975: الخسارة (0-2) أمام سانت إيتيان.

    * نهائي 1998: الخسارة (1-2) أمام باريس سان جيرمان.

    وتختلف هذه البطولة عن كأس الرابطة الفرنسية، أو كأس الدوري كما يُسمى؛ والذي حققه لانس موسم 1998-1999، بشكلٍ رسمي.

    وربما تكون نسخة 2026؛ هي نهاية اللعنة بالنسبة للانس، الذي يقدّم موسمًا مبهرًا بكل ما تحمله من معاني.

    انسوا هوساوي.. عبدالحميد يكتب "تاريخ سعودي" فريد!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أن الظهير الدولي سعود عبدالحميد؛ سيكون "أول لاعب سعودي" في التاريخ، يخوض نهائي كأس في إحدى المسابقات الأوروبية الكبيرة.

    نعم.. سبق لأسطورة الدفاع السعودية أسامة هوساوي، أن توج ببطولة كأس السوبر البلجيكي 2012، مع فريق أندرلخت الأول لكرة القدم؛ ولكننا سنكون أمام بعض الحقائق المُهمة هُنا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كأس السوبر البلجيكي كان من مباراة واحدة.

    * ثانيًا: هوساوي لم يلعب أي دقيقة في هذه المباراة.

    لذلك.. نحن نتحدث عن الكؤوس المحلية الكبيرة، والتي تُلعب على مدار الموسم الرياضي أيضًا؛ بالإضافة إلى تأثير اللاعب المُباشر، في التأهُل إلى النهائي.

    إبداع سعود عبدالحميد "دفاعيًا وهجوميًا" ضد تولوز

    الآن.. لنتحدث عن ما قدّمه الدولي السعودي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن فريق لانس الأول لكرة القدم، ضد نادي تولوز، ضمن منافسات نصف نهائي كأس فرنسا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    سعود أبدع مع لانس ضد تولوز، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك في مختلف جوانب اللعبة الأكثر شعبية في العالم؛ على النحو التالي:

    * أولًا: عمليات الضغط وافتكاك الكرة.

    * ثانيًا: المراوغات "1 ضد 1" هجوميًا.

    * ثالثًا: متابعة الكرات الثانية من الخصم.

    * رابعًا: الثنائيات الرائعة مع فلوريان توفان.

    وتجلى ضغط سعود في لعبة الهدف الثاني للانس؛ الذي سجله الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، في الدقيقة 18.

    سعود ضغط وقطع الكرة؛ ليبدأ هجمة سريعة انتهت بهدف ماكسيمين، الذي سبق له اللعب في صفوف عملاق جدة النادي الأهلي.

    أمام مهارات المراوغة "1 ضد 1"؛ فتجلت في هدف لانس الثالث، الذي سجله النجم الفرنسي ماتيو أودول في الدقيقة 35.

    وقتها.. اقتحم سعود منطقة الـ18 لنادي تولوز، وتجاوز خصمه بمراوغة رائعة؛ قبل أن يمرر كرة حاسمة إلى أودول، الذي أسكنها الشباك.

    وعاد الظهير السعودي المتألق وصنع هدف لانس الرابع، لمصلحة زميله الفرنسي أدريان توماسون؛ وذلك بعد متابعة رائعة، لكرة عائدة من حارس تولوز.

    أي أن سعود الذي أبدع دفاعيًا وهجوميًا، في نصف نهائي كأس فرنسا 2025-2026؛ ساهم في هدف بشكلٍ كبير، مع تمريرتين حاسمتين.

    أشرف حكيمي.. قارنوا سعود عبدالحميد بالأفضل عالميًا!

    أخيرًا.. لابد التأكيد على أن ما يقدّمه السعودي الدولي سعود عبدالحميد، منذ بداية عام 2026 تحديدًا؛ يجعله أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، حاليًا.

    نعم.. سعود مع لانس يلعب كـ"وسط أيمن" في خطة 3-5-2، أكثر من كونه ظهيرًا صريحًا؛ ولكن هذا لا يمنع أن إبداعاته في 2026، تجعله ضمن الأفضل في هذا الجانب.

    وإذا نظرنا إلى لغة الأرقام مثلًا؛ سنجد أن سعود يمتلك نفس أرقام واحد من أفضل الأظهرة اليمنى في العالم - إن لم يكن أفضلهم -، وهو المغربي أشرف حكيمي.

    حكيمي الناشط في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يلعب في نفس البلد مع سعود؛ يمتلك الأرقام التالية في موسم 2025-2026:

    * مباريات: 28.

    * دقائق: 2.304.

    * مساهمات تهديفية: 10.

    * أهداف: 3.

    * تمريرات حاسمة: 7.

    بينما سعود سجل 3 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، خلال 27 مباراة رسمية في الموسم الحالي؛ بواقع 1.584 خاضها مع فريقه، حتى الآن.

    وإذا نظرنا إلى الأرقام منذ بداية عام 2026 فقط؛ سنجد أن سعود سجل هدفين وصنع 5، بينما أحرز حكيمي هدفًا وحيدًا مع أربع تمريرات حاسمة مع الفريق الباريسي.

    والحقيقة أن الأرقام ليست كل شيء في كرة القدم، حيث أنها أحيانًا تكون خادعة في عالم الساحرة المستديرة؛ ولكن في حالة سعود عبدالحميد، سنجد أن اللاعب أصبح مؤثرًا حقًا مع نادي لانس.

    أي أن ما يقدمه سعود من إنجازات - غير متوقعة - بقميص لانس، بالمقارنة مع فريق بحجم باريس سان جيرمان؛ قد يجعله يخطف "عرش حكيمي" في فرنسا - بعيدًا عن دوري أبطال أوروبا -، كأفضل ظهير عربي 2025-2026.

    ويتمنى سعود أن يكمل هذا الموسم التاريخي؛ وذلك بالتتويج بلقب كأس فرنسا مع لانس، حيث سيواجه إما ستراسبورج أو نيس.