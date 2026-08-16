لانس أهان كبرياء باريس باسلوب مورينيو .. انسوا كوميديا سعود "السوداء" فقد فاز بثاني بطولاته!

سجّل أيها التاريخ، لانس يكتب المجد، ويعانق كأس الأبطال الفرنسية، بعد الفوز على "بطل أوروبا"، باريس سان جيرمان، بنتيجة (1-0)، في نهائي السوبر الذي أقيم على ملعب بولار دولولي.

هدف أحرزه فلوريان توفان في الدقيقة 32، ليواصل حقبة ذهبية كتبها سعود عبد الحميد ورفاقه، فبعد الفوز بكأس فرنسا لأول مرة في تاريخه، جاء الدور على أول لقب "سوبر" يدخل خزائن لانس.

مباراة غريبة الأطوار، شهدت بطاقتين حمراوتين مباشرتين، الأولى من نصيب كيليان أنطونيو، ظهير لانس، في الدقيقة 39، والثانية لنونو مينديش، ظهير باريس، بالدقيقة 86.

وتوج سعود عبد الحميد باللقب الثاني في مسيرته الأوروبية مع لانس، في الوقت الذي خسر فيه لويس إنريكي، لقبه الرابع عشر مع باريس سان جيرمان، بعد أيام من التتويج بكأس السوبر الأوروبي.

ماذا حدث في نهائي كأس السوبر الفرنسي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..