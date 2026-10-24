لانس وباريس | ليس ذنبك أن ليلة 14 فبراير لم تتكرر يا سعود .. وهازارد الصغير سكت دهرًا ونطق تألقًا!

لا تلوموا سعود عبد الحميد، فلولا رعونة زملائه لرأينا ليلة 14 فبراير الماضية، تتكرر من جديد، ولكن يُحسب لفريق لانس أن قلب الطاولة على باريس إف سي، وانتزع انتصارًا منه بنتيجة (2-1)، على ملعب بولار دولولي، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الفرنسي "2026-2027".
وتقدم باريس إف سي، بهدف لوكا كوليوشو، في الدقيقة 45+2، فيما جاء طوق الإنقاذ، من خلال النجم الأول في لانس، "القائد" فلوريان توفان، قبل أن يوقع ثورجان هازارد على هدف الانتصار، في الدقيقتين 63 و83.
نتيجة تستحق ترضي جماهير لانس، الفريق الذي دخل الموسم الجديد، كحامل لقب كأس فرنسا، وبطل السوبر، بينما جاء اليوم متجرعًا لمرارة الهزيمة الأوروبية الثقيلة أمام سبورتنج لشبونة بثلاثية، فيما عاد "محليًا" ليحرم باريس من صدارة مؤقتة، ويرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل المركز السادس في (ليج 1).