لامين يامال يتحدى: إذا كان هناك من يجب أن يخاف فهو فرنسا!

رغم عدم تمكنه من هز الشباك في الأدوار الإقصائية الأخيرة، حصد النجم صاحب القميص رقم 19 جائزة رجل المباراة في مواجهتين متتاليتين، حيث قاد الماتادور لتخطي النمسا بثلاثية نظيفة قبل أن يتوج بالجائزة ذاتها خلال الفوز الأخير على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد في ربع النهائي.

وعن غيابه عن التسجيل قال يامال: "أنا لست محبطًا على الإطلاق، لقد فزت ببطولة أوروبا السابقة بتسجيل هدف واحد فقط، والأهم أننا فزنا وهذا كل ما يهم، وأنا أصل إلى هذه المرحلة بثقة كبيرة للغاية، وأعلم أن كل شيء سيكون على ما يرام وأنني مستعد تمامًا للمباراة، خاصة وأنني تخلصت من آثار الإصابة السابقة وأشعر بتحسن مستمر أسبوعًا بعد آخر".

وعن أمنياته بتكرار هدفه الشهير في شباك فرنسا ببطولة أوروبا قال: "أتمنى ذلك حقًا، وأنا أتطلع بشوق كبير لخوض هذا اللقاء، وسيكون يومًا خاصًا ومميزًا للغاية بالنسبة لنا".



