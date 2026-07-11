لامين يامال يتحدى: إذا كان هناك من يجب أن يخاف فهو فرنسا!

أشعل النجم الإسباني لامين يامال الأجواء الحماسية قبيل المواجهة المرتقبة لبلاده في الدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 أمام منتخب فرنسا، حيث أبدى ثقة مطلقة في قدرة الماتادور على تجديد تفوقه القاري والوصول إلى المباراة النهائية.
وبحسب ما ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية، فقد أكد الجناح البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا في تصريحاته عقب التأهل من ربع النهائي بملعب لوس أنجلوس الأمريكي، أن الشارع الرياضي كان يترقب هذه الموقعة الكبرى منذ انطلاق المونديال، مشددًا على أن إسبانيا تمتلك المنظومة الأقوى ولا تخشى مواجهة كتيبة الديوك.