لامين يامال يأمل في تقديم أداء على غرار ليبرون جيمس ويطلب من دييغو سيميوني "معروفاً" في الوقت الذي يتطلع فيه نجم برشلونة إلى تحقيق فوز في مباراة العودة ضد أتلتيكو مدريد

أطلق يامال رسالة جريئة قبيل رحلة برشلونة إلى ملعب «المتروبوليتانو»، حيث قام بتحديث حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى أحد أساطير كرة السلة. فقد استبدل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا صورته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لليبرون جيمس وهو يحمل كأس «لاري أوبراين»، في إشارة واضحة إلى العودة التاريخية لفريق كليفلاند كافالييرز في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) عام 2016.

يجد برشلونة نفسه في هذا الموقف الحرج بعد فوز أتلتيكو الساحق في مباراة الذهاب، التي شهدت طرد باو كوبارسي وتسجيل جوليان ألفاريز لهدف رائع من ركلة حرة. وفي مؤتمره الصحفي قبل المباراة، أوضح الجناح هذه الإشارة الرقمية، موضحاً أهميتها في الوقت الذي يتطلع فيه إلى لعب دور رئيسي في عودة قوية للفريق الكتالوني.

"إنه أحد النماذج التي يمكن أن تلهمني لمباراة الغد. آمل أن ألعب بنفس المستوى الذي يلعب به. لدينا الكثير من اللاعبين المخضرمين والشباب... لست الوحيد"، قال يامال للصحفيين، آملاً أن يتمكن برشلونة من التعافي من عجزه في مجموع النتيجة، تماماً كما تغلب جيمس على عجزه 3-1 في السلسلة.