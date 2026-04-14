لامين يامال يأمل في أن ينضم «نجمه المفضل» نيمار إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم 2026

يتطلع المراهق إلى سجل إنجازات نيمار البطولية، في الوقت الذي يواجه فيه برشلونة عائقاً صعباً يتمثل في تأخره بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وأشار يامال إلى الفوز الشهير بنتيجة 6-1 على باريس سان جيرمان عام 2017، حيث لعب نيمار دوراً بارزاً في واحدة من أعظم عمليات العودة في تاريخ كرة القدم، لتعويض خسارة الذهاب بنتيجة 4-0.

"لقد شاهدت (مباراة 6-1) عدة مرات، وشاهدتها مباشرةً أيضًا"، اعترف يامال. "نيمار لاعب كان مهمًا جدًا بالنسبة لي خلال طفولتي".

يستمد المراهق أيضًا دوافعه من خارج عالم كرة القدم. فقد غيّر يامال مؤخرًا صورة ملفه الشخصي على إنستغرام إلى صورة أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) ليبرون جيمس وهو يحتفل بفوز فريق كليفلاند كافالييرز ببطولة 2016 بعد تجاوزه تأخره 3-1 في السلسلة.

وأضاف: "إنه أحد الشخصيات التي يمكن أن تلهمني في هذه المباراة. سأفكر في الطريقة التي فعل بها ذلك، وآمل أن ينجح الأمر معي بنفس الطريقة".