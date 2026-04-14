Getty Images
ترجمه
لامين يامال يأمل في أن ينضم «نجمه المفضل» نيمار إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم 2026
يامال يؤيد عودة نيمار إلى كأس العالم
أعرب يامال عن دعمه لنيمار، معرباً عن أمله في أن يشارك المهاجم البرازيلي في كأس العالم 2026. ولم يُدرج نيمار، الذي يلعب حالياً في صفوف سانتوس، في التشكيلة الأخيرة للمنتخب البرازيلي التي أعلن عنها كارلو أنشيلوتي. ورغم استبعاده، يعتقد يامال أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً لا يزال يتمتع بالموهبة والجاذبية اللازمة للتألق على الساحة العالمية. ويعتبر الجناح الشاب نيمار أحد اللاعبين الذين ألهموه حبه لكرة القدم أثناء نشأته.
- Getty Images Sport
جناح شاب يشيد بقدوة طفولته
وفي حديثه عن الأيقونة البرازيلية، أوضح يامال مدى تأثير نيمار عليه خلال سنواته الأولى في مشاهدة كرة القدم. وكشف اللاعب الدولي الإسباني أيضًا عن مدى إعجابه الشديد بمسيرة الجناح السابق لبرشلونة، وأعرب عن أمله في رؤيته على المسرح الأكبر مرة أخرى.
وقال في المؤتمر الصحفي: "إنه قدوتي وسأظل دائمًا ممتنًا له على كل ما قدمه لكرة القدم. إنه مصدر إلهام للجميع. إنه من النوع الذي تدفع ثمن تذكرة لمشاهدته وهو يلعب، ومن النوع الذي تشاهد المباراة مرة أخرى بعد ثلاثة أيام فقط لمشاهدة حركاته. آمل أن يشارك في كأس العالم".
استلهام روح «لا ريمونتادا»
يتطلع المراهق إلى سجل إنجازات نيمار البطولية، في الوقت الذي يواجه فيه برشلونة عائقاً صعباً يتمثل في تأخره بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وأشار يامال إلى الفوز الشهير بنتيجة 6-1 على باريس سان جيرمان عام 2017، حيث لعب نيمار دوراً بارزاً في واحدة من أعظم عمليات العودة في تاريخ كرة القدم، لتعويض خسارة الذهاب بنتيجة 4-0.
"لقد شاهدت (مباراة 6-1) عدة مرات، وشاهدتها مباشرةً أيضًا"، اعترف يامال. "نيمار لاعب كان مهمًا جدًا بالنسبة لي خلال طفولتي".
يستمد المراهق أيضًا دوافعه من خارج عالم كرة القدم. فقد غيّر يامال مؤخرًا صورة ملفه الشخصي على إنستغرام إلى صورة أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) ليبرون جيمس وهو يحتفل بفوز فريق كليفلاند كافالييرز ببطولة 2016 بعد تجاوزه تأخره 3-1 في السلسلة.
وأضاف: "إنه أحد الشخصيات التي يمكن أن تلهمني في هذه المباراة. سأفكر في الطريقة التي فعل بها ذلك، وآمل أن ينجح الأمر معي بنفس الطريقة".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيحاول برشلونة تعويض فارق الهدفين عندما يواجه أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب الحاسمة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «المتروبوليتانو». وبعد ذلك، سيحول «البلوجرانا» تركيزه إلى الدوري الإسباني، حيث سيواجه سيلتا فيغو الأسبوع المقبل. ويحتل فريق هانسي فليك حالياً صدارة جدول الترتيب، متقدماً بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.