لامين يامال ومحمد صلاح في مواجهة مباشرة! إسبانيا ومصر تستعدان لخوض مباراة ودية بعد إلغاء مباراة «الفيناليسيما» ضد الأرجنتين

أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأحد إلغاء مباراة "فيناليسما" لعام 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، التي كان من المقرر إقامتها في 27 مارس في قطر. وأوضحت الهيئة الإدارية أن الوضع السياسي الحالي في المنطقة جعل استضافة هذا الحدث أمراً مستحيلاً. فقد المشجعون فرصة مشاهدة لامين يامال وهو يواجه نجمه المفضل ليونيل ميسي. وعلى الرغم من بحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن بدائل متعددة - بما في ذلك إقامة المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو، أو مباراة ذهاب وإياب، أو ملعب أوروبي محايد - إلا أن الأرجنتين رفضت جميع الخيارات. واقترحت الأرجنتين، التي فازت في النسخة السابقة بفوزها على إيطاليا 3-0، بديلاً هو إقامة المباراة حصرياً في 31 مارس، وهو ما ثبت أنه غير ممكن بالنسبة لإسبانيا.