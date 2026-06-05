لامين يامال وجيلبرتو مورا و11 من نجوم المستقبل في قائمة NXGN يستعدون لإشعال كأس العالم 2026

أحد المراهقين الذين لن يشاركوا للأسف في بطولة أمريكا الشمالية هذا الصيف هو إستيفاو، بعد أن تعرض المهاجم البرازيلي لإصابة في نهاية الموسم أثناء لعبه مع تشيلسي، مما أدى إلى استبعاده من قائمة المرشحين للانضمام إلى المنتخب. ومع ذلك، سيظل هناك لاعب شاب مملوك لنادي «البلوز» يشارك في البطولة.
لاعب خط الوسط الإكوادوري كندري بايز هو أحد أكثر المراهقين خبرة من حيث عدد المباريات الدولية التي خاضها، وقد تم استدعاؤه للمشاركة في كأس العالم. يلعب الشاب التابع لنادي تشيلسي حالياً على سبيل الإعارة في نادي ريفر بليت، وقد تم ترشيحه كنجم محتمل منذ عام 2023، عندما خاض أول مباراة دولية له في سن الـ16.
أصبح بايز بعد ذلك أصغر لاعب يسجل هدفاً في تصفيات كأس العالم التابعة للاتحاد الأمريكي لكرة القدم (كونميبول) بعد بضعة أسابيع، لكنه لعب في الغالب كبديل على المستوى الدولي منذ كأس أمريكا الجنوبية 2024. هذا لا يعني أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً لن يتمكن من ترك انطباع كبير في أمريكا الشمالية. في الواقع، يمتلك بايز ما يكفي من السحر في قدميه ليجذب الأنظار إلى أحد الفرق المفاجئة في البطولة.