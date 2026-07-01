"سألتهمه حياً!" .. لامين يامال يتوعد مارك كوكوريلا قبل مباريات "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد

يستمتع يامال بالفعل بفكرة مواجهة كوكوريلا في صفوف فريقين متنافسين الموسم المقبل. فقد أكمل اللاعب الذي نشأ في أكاديمية برشلونة مؤخرًا انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد، منهياً بذلك فترة أربع سنوات قضاها مع «البلوز»، في صفقة بلغت قيمتها 47.5 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه إسترليني كبدلات إضافية، ووقع عقدًا مدته ست سنوات.

ويضمن هذا الانتقال المثير للانتباه أن يشغل زميلا المنتخب الإسباني نفس الجناح خلال الموسم المحلي المقبل. وفي حديثه إلى قناة «كوب»من معسكر المنتخب الإسباني في كأس العالم، كشف يامال أنه دخل بالفعل في بعض المزاح الودي مع الظهير البالغ من العمر 27 عامًا.

وسخر الجناح البالغ من العمر 18 عامًا من التسلسل الهرمي في ملعب «البرنابيو» عقب إتمام الصفقة. وفي الوقت الذي يستعد فيه يامال وكوكوريلا لمباراة إسبانيا في دور الـ32 من كأس العالم ضد النمسا غدًا الخميس، قال الشاب: «أخبرته أنه سيبدأ المباراة الأولى وسيكون بديلاً في المباراة الثانية لأنني سألتهمه حياً!».