نفس الظروف ولكن: لامين يامال أثبت أنه ليس "ليونيل ميسي المونديالي".. وريال مدريد أحرج نفسه مع مارك كوكوريلا عكس برشلونة

لم تكن مجرد 90 دقيقة، انتهت بنتيجة بيضاء مُخيبة للتوقعات؛ بل مسرحًا لدراما كروية صاخبة، امتدت تفاصيلها من المستطيل الأخضر إلى سوق الانتقالات.

الحديث هُنا عن مباراة إسبانيا وكاب فيردي؛ التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0) مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخبا إسبانيا وكاب فيردي، في "المجموعة الثامنة" ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من أوروجواي والسعودية.

وخلال هذه المباراة المونديالية؛ اتجهت عدسات المصورين وقلوب العشاق صوب الجوهرة الإسبانية لامين يامال، الذي يسير على خطى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في كل شيء تقريبًا.

وبينما كان الجميع يترقب سحر يامال؛ تقاسم معه الظهير الإٍسباني مارك كوكوريلا الأضواء، وذلك بعد إتمام صفقة انتقاله إلى العملاق العاصمي ريال مدريد رسميًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، بعض النقاط المهمة التي يجب الوقوف عندها؛ وذلك بعد ظهور يامال وكوكوريلا، في مباراة إسبانيا ضد كاب فيردي..