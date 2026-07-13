من إحراج الألمان لعلم فلسطين: إلى لامين يامال .. "كش ملك" أغرتك ولم تتعلم من درس ريال مدريد!

"إن كان هناك من يستحق الخوف، فهو فرنسا"، كلمات كفيلة بأن يضعها ديدييه ديشان في غرفة الملابس أمام لاعبيه، من أجل الرد على لامين يامال الذي أطلق تلك التصريحات النارية.

حديث يامال قد يبدو منطقيًا - نوعًا ما -، بعدما نجح المنتخب الإسباني في "إقصاء" فرنسا مرتين، خلال العامين الماضيين، وكانا في الدور نصف النهائي أيضًا، سواءً في بطولة اليورو 2024، أو دوري الأمم الأوروبية 2025، في قمة الـ(5-4) المثيرة.

ويبدو أن يامال لم ينس ما حدث معه في كأس أمم أوروبا، قبل عامين، حينما تحدث عن واقعة أدريان رابيو، بقوله لـ"COPE"، إن أصدقاءه عادة ما يرسلون له أشياء قبل المباريات، سواءً جيدة أو سيئة، لأنهم يدركون أن هذا الأمر يحفزه، حيث ذكروه بما قاله رابيو".

وكان وسط ميدان المنتخب الفرنسي قد تحدث قبلها عن يامال، بقوله "إذا أراد أن يلعب نهائي اليورو مع إسبانيا، فعليه أن يلعب ضدنا بصورة أفضل، سنضغط عليه كي لا يشعر بالراحة".

الطريف في الأمر أن رد يامال جاء في الميدان، وبعد انتصار إسبانيا، نشر صورة عبر إنستجرام، لقطعة الملك في الشطرنج، معلقًا "تحرك في صمت.. تحدث فقط عندما يحين الوقت لتقول (كش ملك)".

ولكن، يبدو أن يامال تعجّل ولم يستمع إلى نصيحته هو، وفضّل استفزاز الفرنسيين قبل قمة المونديال، فيما جاء رد مدافع "الديوك"، إبراهيما كوناتي، بقوله "لم نسمع ما يُقال، لا داعي للخوف من أحد، يجب أن نبقى متواضعين ولا نسقط في الفخ، خاصة في تلك المرحلة، بإمكانه (يامال) أن يقول ما يشاء، ونحن سنحاول أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة، وبعد نهاية المباراة، سنرى من فاز في النهاية".