من إحراج الألمان لعلم فلسطين: إلى لامين يامال .. "كش ملك" أغرتك ولم تتعلم من درس ريال مدريد!

إذا ما افترضنا أن الاستفزازات في عالم كرة القدم، تمثل "البهارات" التي تضفي نكهة للطعام، فإننا لن نجد طاهيًا أفضل من النجم الإسباني لامين يامال، الذي بات أشهر من يخطف الأضواء، برسائله الاستفزازية وتصرفاته المثيرة للجدل.
ما يمكن قوله إن مدرب الفريق الخصم، لن يجد وسيلة لتحفيز لاعبيه، أفضل من رسائل لامين يامال، والذي أشعل بدوره، التحدي أمام فرنسا، قبل قمة إسبانيا، في نصف نهائي كأس العالم 2026.
حديثه أمام فرنسا، ليس الأول، بل إن عادته "الاستفزازية" باتت عادة، كفيلة بأن تدخله في تحديات شخصية، إما أن يخرج منها منتصرًا أو يكون عرضة لردود الخصم داخل الملعب.
لماذا نقول ذلك على يامال؟ لأن وقائع صاحب الـ19 عامًا، التي سنذكرها في النقاط التالية، خير شاهدة على "قدرته" الفائقة على استفزاز الخصوم..