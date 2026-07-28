ولم يمضِ الجناح الإيفواري البالغ من العمر 19 عامًا سوى فترة قصيرة مع الفريق الأول لليجانيس قبل انتقاله إلى آر بي لايبزيج، لكن أورتيجا وضعه في نفس فئة لاعبين مثل لامين يامال وعثمان ديمبيلي.
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"يجمع بين لامين يامال وعثمان ديمبيلي" .. مكتشف ديوماندي يتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد
أورتيجا يستذكر بروز الجناح
تتبع نادي ليجانيس بدقة موهبة ديوماندي في كوت ديفوار منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، قبل أن ينجح في التعاقد معه بمجرد بلوغه السن القانونية.
وعقب صعوده إلى الفريق الأول، حاول النادي رفع قيمة شرط التحرير من 20 مليون يورو إلى 30 مليون يورو، لكن نادي آر بي لايبزيج تدخل سريعًا للتعاقد معه في 15 يوليو 2025.
ويستعد ليجانيس الآن لتحقيق مكاسب مالية ضخمة عبر بند إعادة البيع، وسط تكهنات مكثفة حول انتقال الجناح المرتقب إلى ملعب البرنابيو مقابل 120 مليون يورو.
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مسؤول تنفيذي يوضح الإمكانات الهائلة
في حديثه مع فران جونزاليس في برنامج«El Programa de Ortega»، استذكر أورتيجا، المدير العام لنادي ليجانيس، اللحظة التي انبهر فيها الجهاز الفني واللاعبون الكبار على الفور بموهبة ديوماندي خلال التدريبات.
وأكد أورتيجا على عملية اكتشاف المواهب التي يتبعها النادي منذ فترة طويلة، قائلاً: "كنا نعلم أنه يتمتع بصفات استثنائية وخارقة للعادة".
وتعليقاً على الترقية السريعة للاعب إلى الفريق الأول، أضاف أورتيجا: "كان أفضل لاعب على أرض الملعب. سجل هدفاً رائعاً، وقال بورخا خيمينيز في تلك اللحظة إنه لن يعود إلى فريق الاحتياط".
المدير يُقارن بالنخبة
وشبّه أورتيجا قدرة ديوماندي على التغلب على المدافعين بقدرات يامال، في حين قارن قدرته على استخدام كلا القدمين بقدرات ديمبيلي، على الرغم من أنه أوضح أن هذه الملاحظات أُبديت «دون إجراء مقارنات مباشرة».
ولا يزال المسؤول مقتنعاً بأن هذه القوة الذهنية والصفات الفريدة ستشكل أصولاً أساسية تسمح لديوماندي بالتألق في حال تحقق انتقاله الضخم إلى البرنابيو، مضيفاً: "لقد خاض مباراته الأولى في البرنابيو وهو في الثامنة عشرة من عمره ولم ترتجف ساقاه. إنه يتمتع بثقة بالنفس لا تصدق. وأنا مقتنع بأنه يمتلك ما يكفي من الإمكانات والمهارات للنجاح هناك".
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مورينيو يستعد لانضمام لاعب جديد إلى خط الهجوم
من المقرر أن يصل المهاجم الإيفواري الموهوب إلى العاصمة الإسبانية هذا الأسبوع لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع عقد مدته خمس سنوات يمتد حتى يونيو 2031.
وعند وصوله إلى مدريد، سينضم ديوماندي على الفور إلى استعدادات ما قبل الموسم تحت قيادة جوزيه مورينيو.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل فينيسيوس جونيور على المدى الطويل، قد يجد ديوماندي نفسه في قلب هجوم «البلانكوس» في الموسم المقبل.
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