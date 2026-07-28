"يجمع بين لامين يامال وعثمان ديمبيلي" .. مكتشف ديوماندي يتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد

تتبع نادي ليجانيس بدقة موهبة ديوماندي في كوت ديفوار منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، قبل أن ينجح في التعاقد معه بمجرد بلوغه السن القانونية.

وعقب صعوده إلى الفريق الأول، حاول النادي رفع قيمة شرط التحرير من 20 مليون يورو إلى 30 مليون يورو، لكن نادي آر بي لايبزيج تدخل سريعًا للتعاقد معه في 15 يوليو 2025.

ويستعد ليجانيس الآن لتحقيق مكاسب مالية ضخمة عبر بند إعادة البيع، وسط تكهنات مكثفة حول انتقال الجناح المرتقب إلى ملعب البرنابيو مقابل 120 مليون يورو.