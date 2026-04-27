أحمد فرهود

فضيحة أخلاقية مع وقف التنفيذ واحتفال ببطولة لامين يامال!.. صفقات ريال مدريد بشعار "لم ينجح أحد"

ريال مدريد
برشلونة
دين هويسين
ترينت ألكسندر أرنولد
ألفارو كاريراس
فرانكو ماستانتونو
لامين يامال
الدوري الإسباني

موسم سيئ للغاية للميرينجي في 2025-2026..

في دهاليز "سانتياجو برنابيو"، حيث اعتاد التاريخ أن يُكتب بمداد من ذهب؛ يبدو أن الحبر قد جف تمامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ريال مدريد في طريقه لتوديع الموسم الحالي بـ"0 ألقاب"؛ وسط فشل جماعي لصفقات الفريق الأول لكرة القدم، التي تمت خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

صفقات ريال مدريد التي تم التغني بها، في الصيف الماضي؛ ها هي تُعاني من "التهميش" في الأسابيع الأخيرة، أو تتعرض لمشاكل داخل الملعب وخارجها.

وتعاقد الميرينجي في الميركاتو الصيفي الماضي؛ مع الثنائي الإسباني دين هاوسن وألفارو كاريراس، بالإضافة إلى الظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد والنجم الأرجنتيني فرانكو ماتانتونو.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف تحوّلت الآمال المدريدية على هذا الرباعي الجديد، إلى خيبة كبرى..

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    1/ الإسباني دين هاوسن

    * العمر: 21.

    * النادي السابق: بورنموث الإنجليزي.

    * قيمة الصفقة: 62.5 مليون يورو.

    حافظ المدافع الإسباني الشاب دين هاوسن، على مكانته في "التشكيل الأساسي" لنادي ريال مدريد؛ منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وحتى الآن.

    لكن.. مع مرور الأسابيع، بعد التعاقد معه في صيف عام 2025؛ بدأ "نجم" هذا اللاعب يخفت؛ فلم يعد يقدّم نفس الإضافة في الخط الخلفي، أو حتى بناء اللعب من الخلف - الذي كان يتميّز به -.

    ووسط تراجع مستواه تدريجيًا؛ ارتبط اسم هاوسن بواحدة من أكبر الفضائح، خلال الأيام الماضية.

    شرطة ميلانو فتحت تحقيقات موسعة، تتعلق بشبكة "دعارة" غير قانونية؛ حيث ظهرت أسماء عديد اللاعبين الحاليين والسابقين فيها، ومن بينهم هاوسن.

    لكن.. هُناك بعض الملاحظات التي يجب الوقوف عندها، رغم ارتباط اسم مدافع ريال مدريد بهذه الفضيحة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: المدعي العام الإيطالي لم يوجه أي اتهام لدين هاوسن، أو أي لاعب ارتبط اسمه بهذه الفضيحة.

    * ثانيًا: التحقيقات تتركز على مقدمي الخدمة وهي الوكالة نفسها، وليس العملاء المشاركين في هذه الفضيحة.

    * ثالثًا: الفتيات اللواتي شاركن في عمل هذه الوكالة لم يتم التعدي عليهن من قِبل اللاعبين، وإنما كان الأمر برضاهم.

    ورغم عدم إدانته قانونيًا؛ إلا أننا أمام واقع لا يُمكن تغييره في النهاية؛ وهو أن اسم هاوسن ارتبط بفضيحة أخلاقية، بالتزامن مع تراجع مستواه الكبير.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    2/ الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد

    * العمر: 27.

    * النادي السابق: ليفربول الإنجليزي.

    * قيمة الصفقة: 10 ملايين يورو.

    عقد الظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد، كان من المفترض أنه سينتهي مع العملاق الإنجليزي ليفربول رسميًا؛ وذلك في 30 يونيو من عام 2025.

    وعلى الرغم من ذلك.. قام العملاق الإسباني ريال مدريد بدفع 10 ملايين يورو كـ"تعويض" إلى ليفربول، لشراء الأيام الأخيرة من عقد أرنولد؛ من أجل المشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية.

    وبالفعل.. جاء أرنولد إلى ريال مدريد، باعتباره أحد أفضل الأظهرة اليمنى في العالم؛ ولكنه عانى من صعوبات كبيرة للغاية معه، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الكثير من الإصابات؛ التي غيبته عن مباريات عديدة للميرينجي.

    * ثانيًا: تراجع مستواه بشكلٍ كبير للغاية؛ بالمقارنة مع ما كان يقدّمه بقميص ليفربول.

    وزادت متاعب أرنولد أكثر؛ حيث أنه تم استبعاده من جميع معسكرات منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إلى ريال مدريد.

    ويبدو أن اللاعب أقرب من أي وقتٍ مضى، للغياب عن بطولة كأس العالم 2026؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2025 Getty

    3/ الإسباني ألفارو كاريراس

    * العمر: 23.

    * النادي السابق: بنفيكا البرتغالي.

    * قيمة الصفقة: 50 مليون يورو.

    "أفضل بداية وأسوأ نهاية".. هكذا يُمكن تلخيص الموسم الأول للظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس، مع العملاق العاصمي ريال مدريد.

    كاريراس بدأ موسمه الأول مع ريال مدريد، بمستوى أكثر من رائع؛ سواء في دوره الدفاعي، أو حتى المساهمات الهجومية.

    ولا يُمكن أن ننسى مستوى كاريراس، في "كلاسيكو الأرض" ضد العملاق الكتالوني برشلونة؛ والذي فاز فيه الميرينجي (2-1)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    وقتها.. أوقف هذا اللاعب خطورة الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح أيمن برشلونة؛ ليخرج الإعلام المدريدي للتغني بظهيرهم الأيسر، كما ولو كان حقق بطولة رسمية.

    إلا أنه مثل زميله المدافع الإسباني دين هاوسن؛ بدأ مستوى كاريراس يتراجع تدريجيًا، بمرور الأسابيع.

    وأصبح كاريراس لا يلعب بشكلٍ منتظم، في المباريات الأخيرة لريال مدريد؛ حيث يشارك في بعض اللقاءات، ويجلس على "دكة البدلاء" في أخرى.

    * أرقام ألفارو كاريراس مع ريال مدريد:

    - مباريات: 38.

    - دقائق: 3.222.

    - مساهمات تهديفية: 4.

    - أهداف: 2.

    - تمريرات حاسمة: 2.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    4/ الأرجنتيني فرانكو ماتانتونو

    * العمر: 18.

    * النادي السابق: ريفر بليت الأرجنتيني.

    * قيمة الصفقة: 45 مليون يورو.

    العملاق الإسباني ريال مدريد يبحث في الفترة الأخيرة، عن موهبة عالمية كبيرة؛ لكي يقارنها بالجوهرة لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    ولذلك.. عندما تعاقد ريال مدريد مع الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماتانتونو، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ بدأت المقارنات بينه ويامال تشتعل، وذلك في وسائل الإعلام التابعة للميرينجي.

    وما ساعد في هذه المقارنات؛ هو المستوى الرائع الذي قدّمه ماتانتونو، في مبارياته الأولى مع فريق العاصمة.

    إلا أنه بمرور الأسابيع "غرق" ماتانتونو، وسط التخبطات الفنية لريال مدريد؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تقييده في مركز "الجناح الأيمن"، خلال بعض المباريات.

    * ثانيًا: مطالبته بأداء دور "صانع الألعاب التقليدي"، في مبارياتٍ أخرى.

    * ثالثًا: تغيير الجهاز الفني للميرينجي، ورحيل الإسباني تشابي ألونسو الذي كان يثق فيه كثيرًا.

    وأمام كل هذا.. أصبح ماتانتونو مهمشًا بشكلٍ كبير؛ وعندما يلعب يقدّم مستويات عادية للغاية، لا ترتقي للآمال التي تم تعليقها عليه في البداية.

