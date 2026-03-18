لامين يامال خرج من "الجيب": حارس تشيلسي غرق في غروره أمام باريس وآرسنال.. وبرشلونة قد يفعلها وأنت لا!

منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها جماهير "ستامفورد بريدج" تتغنى باسمه، لم يكتفِ الإسباني روبرت سانشيز بحماية عرين نادي تشيلسي الإنجليزي؛ بل قرر أن يفتح جبهاتٍ من الجدل، لا تُغلق.

سانشيز لم يعد مجرد حارس مرمى يبحث عن التصديات الإعجازية، وإنما أصبح صوتًا صاخبًا في غرف الملابس، وعلى منصات التصريحات؛ متسلحًا بـ"ثقة نرجسية" يراها البعض قوة شخصية، ويصفها آخرون بالغرور الذي لا يُطاق.

وفي ذروة توهجه خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، لم يترك الحارس الإسباني أحدًا إلا وسخر منه أو تعالى عليه؛ حيث استهزئ بنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، وقلل من العملاق الكتالوني برشلونة وجوهرته لامين يامال.

وتحدث سانشيز عن منافسي ناديه تشيلسي، كأنه يمتلك مفاتيح المجد الدائم؛ ضاربًا بعرض الحائط قاعدة كرة القدم الأولى، وهي: "الملعب لا يرحم من يظن نفسه أكبر من اللعبة".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يقف روبرت سانشيز اليوم، أمام حطام تصريحاته..