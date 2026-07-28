وبفضل هذه النتيجة الاستثنائية في المزاد، تجاوز نجم برشلونة الصاعد الأرقام القياسية التي سجلها أساطير كرة القدم ليونيل ميسي وبيليه في مجال بيع التذكارات.
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بطاقة فريدة من نوعها .. لامين يامال يتفوق برقم قياسي خارج الملعب على بيليه وميسي
يامال يحطم الأرقام القياسية في مجال التذكارات
أضاف يامال إنجازاً تاريخياً آخر إلى عام 2026 المذهل الذي يعيشه. فبعد فترة وجيزة من مساهمته في فوز إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم 2026، سيطر نجم برشلونة على الجولة الثانية من مزاد «جولدين» العالمي لكرة القدم.
وكانت القطعة الأبرز هي بطاقة «كابوم» (Kaboom) السوداء للاعب المبتدئ، وهي نسخة فريدة من نوعها من مجموعة «دونروس FIFA» (Donruss FIFA) لعام 2023-24 من شركة «بانيني» (Panini). وحققت هذه القطعة النادرة للغاية سعرًا خياليًا بلغ 707,600 دولار أمريكي عند الإعلان عن الأسعار النهائية.
ويُعد هذا المبلغ الضخم أعلى سعر علني سُجل على الإطلاق لبطاقة تداول يامال. وتشير تسمية «النسخة الوحيدة» إلى أنها النسخة الوحيدة الموجودة من تلك البطاقة السوداء الموازية، مما يجعلها غنيمة مرغوبة للغاية لدى هواة جمع البطاقات.
- Getty Images Sport
تجاوز اثنين من أساطير كرة القدم
لم تكتفِ بطاقة «يامال» التي حطمت الرقم القياسي بتحقيق رقم قياسي شخصي فحسب، بل تفوقت أيضًا بشكل كامل على أغلى القطع الخاصة بأيقونتي كرة القدم «بيليه» و«ميسي» في المزاد نفسه.
فقد بيعت بطاقة «بيليه» للناشئين الصادرة عام 1958 والمصنفة بمبلغ مذهل قدره 610,000 دولار، في حين حققت بطاقة «ميسي» الفريدة من مجموعة «توبس كروم سافير» لموسم 2023-24 مبلغًا قدره 317,200 دولار. وقد تفوق يامال على كليهما بفارق هائل.
فقد تجاوزت بطاقة المراهق سعر بطاقة بيليه بنحو 100,000 دولار، وسعر بطاقة ميسي الفريدة من نوعها بمبلغ ضخم بلغ 390,400 دولار. ويُبرز ذلك الضجة الهائلة المحيطة بأحدث بطل لكأس العالم لكرة القدم، حيث يتفوق على اثنين من الأساطير اللذين لا جدال في مكانتهما.
غنيمة من التذكارات بقيمة مليون دولار
وبالإضافة إلى بطاقة اللاعب المبتدئ التي حطمت الرقم القياسي، أنفق هواة جمع التذكارات مبالغ طائلة على قطع أخرى من تاريخ يامال..
فقد بيعت قطعة نادرة أخرى، وهي بطاقة «كابوم» الذهبية للاعب المبتدئ، المرقمة رقم 8 من أصل 10، بمبلغ ضخم بلغ 189,100 دولار. كما حظيت الملابس التي ارتداها يامال في المباريات بشعبية هائلة في المزاد. فقد أضاف قميص برشلونة الرئيسي الموقّع، الذي ارتداه يامال خلال موسم دوري أبطال أوروبا 2023-24، مبلغاً إضافياً قدره 152,500 دولار إلى إجمالي عائداته. وجمعت هذه القطع الثلاث المتميزة معاً مبلغاً ضخماً قدره 1,049,200 دولار لصالح دار المزادات.
- Getty Images
التاريخ عبر الأجيال
وفي حين حقق يامال أعلى مبيعات فردية، احتفى المزاد بعدة أجيال من عظماء كرة القدم. واحتل دييجو مارادونا مكانة بارزة، حيث بلغت قيمة بطاقة «ديسك» الخاصة به كلاعب مبتدئ من عام 1977 مبلغ 103,700 دولار، إلى جانب بطاقة «كابوم» السوداء التي حققت 91,500 دولار.
وفي الوقت نفسه، تركت مواهب معاصرة أخرى ومقتنيات فريدة بصمتها أيضًا. فقد حقق كافان سوليفان أكثر من 90,000 دولار لبطاقة موقعة مزودة برقعة، بينما بيعت النسخة الرسمية المقلدة من كأس العالم 2018 الخاصة ببنيامين ميندي بمبلغ 62,220 دولارًا.
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