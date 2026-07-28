بطاقة فريدة من نوعها .. لامين يامال يتفوق برقم قياسي خارج الملعب على بيليه وميسي

أضاف يامال إنجازاً تاريخياً آخر إلى عام 2026 المذهل الذي يعيشه. فبعد فترة وجيزة من مساهمته في فوز إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم 2026، سيطر نجم برشلونة على الجولة الثانية من مزاد «جولدين» العالمي لكرة القدم.

وكانت القطعة الأبرز هي بطاقة «كابوم» (Kaboom) السوداء للاعب المبتدئ، وهي نسخة فريدة من نوعها من مجموعة «دونروس FIFA» (Donruss FIFA) لعام 2023-24 من شركة «بانيني» (Panini). وحققت هذه القطعة النادرة للغاية سعرًا خياليًا بلغ 707,600 دولار أمريكي عند الإعلان عن الأسعار النهائية.

ويُعد هذا المبلغ الضخم أعلى سعر علني سُجل على الإطلاق لبطاقة تداول يامال. وتشير تسمية «النسخة الوحيدة» إلى أنها النسخة الوحيدة الموجودة من تلك البطاقة السوداء الموازية، مما يجعلها غنيمة مرغوبة للغاية لدى هواة جمع البطاقات.







