أحمد فرهود

قمصان برائحة لامين يامال وبيدري: من جدل العملات إلى الملابس المستعملة ويوم في كامب نو.. ابتكارات برشلونة الاقتصادية لا تتوقف!

برشلونة
لامين يامال
بيدري
هانسي فليك
الدوري الإسباني

برشلونة في مرحلة التعافي اقتصاديًا..

"هل يُمكن لنادٍ رياضي أن يبيع التاريخ ليشتري المستقبل؟!".. هذا ليس سؤالًا فلسفيًا؛ بل هو الواقع المالي الذي يعيشه العملاق الكتالوني برشلونة، في عام 2026.

وفي بحثه المُستمر عن سيولة لا تعرف التوقف، لم يترك برشلونة بابًا إلا وطرقه؛ من استغلال حقوق الصور الضريبية المعقدة، وصولًا إلى العملات الرقمية وتحويل ملعبه لمركز مناسبات.

وآخر حلول برشلونة، لزيادة مداخيله المالية؛ هي دخول عالم "مزادات القمصان المُستعملة"، والمتوقع أن تجلب ملايين الدولارات إلى خزينة النادي.

وعاش العملاق الكتالوني واحدة من أصعب فتراته المالية، في أعقاب تفشي فيروس "كورونا" 2020؛ وهو الأمر الذي أثر على قدرات النادي، في التعاقد مع صفقات عالمية كبيرة.

لذلك اتجه برشلونة إلى بعض الحلول، لمساعدته على جلب السيولة المالية؛ حيث سنغوص من ناحيتنا خلال السطور القادمة، في أروقة هذه "الاقتصاديات المبتكرة" داخل قلعة البلوجرانا..

    مزادات القمصان المُستخدمة في المباريات

    وفقًا لصحيفة "سبورت"؛ قرر العملاق الكتالوني برشلونة دخول عالم "مزادات القمصان المُستعملة"، أو تلك التي تم استخدامها في المباريات.

    بمعنى.. برشلونة قرر عرض قمصان نجومه الكبار، أمثال الثنائي الإسباني لامين يامال وبيدري جونزاليس، والتي تم ارتداؤها في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، كما هي دون أن تخضع لعمليات تنظيف وغيرها؛ وذلك في مزادات علنية.

    الصحيفة أشارت إلى أن فكرة برشلونة، جاءت من أحد المشجعين؛ حيث قام ببيع قميص الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "المُستعمل" في مزاد علني، مقابل 450 ألف دولار.

    المشجع حصل على هذا القميص، بعد "كلاسيكو الأرض" موسم 2016-2017، والذي سجل فيه ميسي هدفين؛ ليقود برشلونة للفوز وقتها (3-2) على نادي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني.

    ورأت الإدارة البرشلونية أن تنفيذ هذه الفكرة الآن، مع نجوم أمثال يامال وبيدري وغيرهما؛ سوف يجلب ملايين الدولارت، إلى خزينة النادي.

    • إعلان
    بيع العشب الأصلي لملعب "كامب نو"

    قبل "مزادات القمصان المُستعملة"؛ ابتكر العملاق الكتالوني برشلونة بعض الحلول، من أجل حل أزمته الاقتصادية.

    من ذلك.. قيام برشلونة ببيع قطع من العشب الأصلي لملعب "كامب نو"؛ والذي خاض عليه الفريق مئات المباريات، عبر تاريخه.

    بيع العشب الأصلي وقتها؛ جاء قبل بدء عمليات تجديد الملعب، والذي أصبح يطلق عليه الآن "سبوتيفاي كامب نو".

    وكان الهدف من ذلك؛ هو إتاحة الفرصة للجماهير للاحتفاظ بذكريات الملعب القديم، مع زيادة مداخيل النادي المالية.

    وبالفعل.. شاهدنا إقبال جماهيري كبير؛ لشراء العشب الأصلي لملعب "كامب نو"، إلى جانب الكراسي القديمة.

    اقتحام عالم "العملات الرقمية"

    رغم الجدل الأخلاقي المُصاحب لهذا الأمر؛ إلا أن العملاق الكتالوني برشلونة اتجه إلى عالم "العملات الرقمية"، بشكلٍ رسمي.

    وأطلق برشلونة "عملته الرقمية" الخاصة، بالتعاون مع بعض المنصات العالمية؛ حيث وفرت سيولة مالية لقلعة البلوجرانا، من خلال إقبال الجماهير على شرائها.

    هذه العملة لا تمنح قيمة مالية، بل "حق التصويت" على قرارات ثانوية في النادي؛ مثل تصميم حافلة الفريق، وأنواع الموسيقى المستخدمة وغيرها.

    ولا يزال سوق "العملات الرقمية"، في المنطقة الرمادية القانونية ببعض الدول، كما أن البعض يحذر من استخدمها للتلاعب والنصب، وكذلك شراء الولاء مقابل المال؛ وهو ما جعل هُناك جدل أخلاقي كبير، بخصوص خطوة برشلونة في هذا الصدد.

    يوم للمشجعين في ملعب "كامب نو"

    في خطوة استهدفت الجمهور المُباشر، فتح العملاق الكتالوني برشلونة باب التسجيل أمام المشجعين حول العالم؛ لدفع مقابل مادي، مقابل لعب مباراة على أرضية "كامب نو".

    أي أن برشلونة منح المشجعين حول العالم، إمكانية قضاء يوم في "كامب نو"، خارج أجندة المباريات الرسمية للفريق الأول لكرة القدم؛ يقومون فيها بالآتي:

    - استخدام غرفة الملابس الخاصة بنجوم الفريق.

    - تلقي محاضرة فنية شيقة عن كرة القدم.

    - خوض تجربة تحاكي حياة اللاعبين.

    وخلق كل هذا مصدر دخل مبتكر للعملاق الكتالوني؛ يعتمد على "عاطفة المشجع" في المقام الأول، وليس على السياحة التقليدية فقط.

    سيطرة كاملة على علامة برشلونة التجارية

    اتخذ العملاق الكتالوني برشلونة قرارًا جريئًا للغاية؛ وذلك من خلال تحويل العلامة التجارية للنادي، إلى كيان مستقل.

    نعم.. برشلونة سيطر بالكامل على إدارة متاجره وتراخيص منتجاته؛ بدلًا من الاعتماد على شركات خارجية، كما هو معتاد في جميع الأندية.

    القرار الجريء الذي اتخذه العملاق الكتالوني في هذا الصدد؛ مكنه من الاحتفاظ بنسبة 100% من أرباح بيع منتجاته، ما ساهم في مداخيل إضافية.

    وتوسع برشلونة كذلك؛ في التجارة الإلكترونية، ومبيعات ملابس كرة القدم النسائية وليس الرجال فقط.

    حلول أخرى لحل الأزمة الاقتصادية

    أخيرًا.. هُناك بعض الحلول الاقتصادية الأخرى، التي لجأ إليها العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة جوان لابورتا؛ من أجل حل أزمته الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الرافعات الاقتصادية؛ ببيع جزء من أصول النادي.

    * ثانيًا: بيع حقوق تسمية الملعب؛ حيث أصبح اسمه "سبوتيفاي كامب نو".

    * ثالثًا: بيع مقاعد "VIP"؛ الخاصة بملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    كما قام برشلونة بتوقيع عقود رعاية عديدة؛ بهدف زيادة مداخيله المالية، والعودة إلى قاعدة اللعب المالي النظيف "1:1".

    هذه القاعدة ستمنح الحق للعملاق الكتالوني؛ من أجل التعاقد مع صفقات عالمية كبيرة في سوق الميركاتو، بعد المُعاناة لسنواتٍ عديدة.

