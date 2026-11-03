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علي سمير

أسد على أستون فيلا ونعامة أمام ريال مدريد .. الأكذوبة التي يرددها أعداء "مرعب الصغار" لامين يامال!

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التحليل الفني
برشلونة
لامين يامال
برشلونة ضد أستون فيلا
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دوري أبطال أوروبا

الجناح الإسباني الشاب صنع الفارق أمام الفريق الإنجليزي

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لا جديد .. ليلة أوروبية جديدة يتألق فيها لامين يامال مع رافينيا، في انتصار مستحق للفريق الكتالوني بنتيجة 3/0 على أستون فيلا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

الخطأ ممنوع أمام يامال، حقيقة تغافل عنها زيون سوزوكي حارس أستون فيلا وخط دفاعه، ليدفع الفريق الإنجليزي الثمن بالمباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء، تحت قيادة مدربه أوناي إيمري.

الهدف الأول جاء عن طريق يامال في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء، بخطأ قاتل من الفريق الخصم، قبل أن يأتي رافينيا بتسديدة رائعة بالهدف الثاني بالدقيقة 53، ثم أضاف الثالث في وقت لاحق، ليحصل برشلونة على 3 نقاط جديدة في مشواره الأوروبي، ليتعافى من هزيمته 4/2 أمام باريس سان جيرمان.

المستوى الذي ظهر به يامال يؤكد لنا الحالة المميزة التي يعيشها النجم الشاب خلال الموسم الجاري 2026/2027، ولكنه أيضًا أكد بعض التشكيكات القادمة ممن لا يحبون نجم الفريق الكتالوني.

"أسد على الصغار وأمام الكبار نعامة"، تلك الجملة التي يرددها معناها البعض لانتقاد يامال هذا الموسم، ولكن ما مدى صحة هذه المقولة؟

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    يسجل أمام الصغار فقط!

    أولًا وقبل كل شيء، يامال هو المراهق صاحب العدد الأكبر من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما وصل رصيده التهديفي إلى 14 مباراة، متفوقًا على العديد من الأساطير الذين عجزوا عن الوصول لهذا الرقم في عمر جناح برشلونة "19 سنة".

    ومع ذلك، لم يسلم يامال من الاتهامات بأن ما فعله اليوم ضد أستون فيلا واحتفاله الأيقوني بجوار الراية الركنية، لا يحدث فقط إلا ضد الفرق المتوسطة أو الصغيرة، مع التشكيك في قدرته على تكرار ذلك أمام الكبار.

    يامال سجل 13 هدفًا وصنع 11 في 15 مباراة خلال الموسم الجاري، وجاءت أهدافه كالتالي وفقًا للخصوم الذين لعب ضدهم :

    فينورد وباريس سان جيرمان وأستون فيلا وراسينج سانتاندير وريال بيتيس : هدف واحد

    ديبورتيفو ألافيس ليفانتي ورايو فاييكانو وفالنسيا : هدفين

    وعلى الجانب الآخر سنجد أن يامال فشل في التسجيل أمام أتلتيك بيلباو وإشبيلية وخيتافي وريال مدريد وجلطة سراي.

    وهنا ظهر التشكيك في يامال بأنه ليس لاعب المباريات الكبيرة، مع الاستشهاد بمستواه المتوسط أو حتى دون المستوى في بعض مباريات كأس العالم 2026.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ASTON VILLAAFP

    أكذوبة أم حقيقة؟

    بالنظر إلى سجل يامال أمام الكبار بشكل عام، سنجد أنه لا يختفي كما يعتقد البعض، النجم الشاب له العديد من المباريات المميزة أمام ريال مدريد وأتلتيكو وغيرها من الفرق التي لعب ضدها العملاق الكتالوني.

    الأمر لا يتعلق فقط بالأهداف، لمسة يامال وقدراته المميزة التي تصنع الفارق وتسهل الأمور على الفريق، تظهر بوضوح في الكثير من المناسبات حتى وإن لم يُسجل.

    وعندما نتطرق إلى لغة الأرقام سنجد أن ما قدمه يامال في مسيرته "القصيرة" للغاية ضد الكبار مع برشلونة جاء كالتالي :

    أتلتيكو مدريد : لعب 11 مرة سجل هدفين وصنع 3

    ريال مدريد : لعب 10 مرات سجل 3 وصنع 2

    باريس سان جيرمان : لعب 4 مباريات سجل مرة وقدم تمريرة حاسمة

    إنتر : لعب مباراتين وسجل مرة واحدة

    بايرن ميونخ : لعب مرة واحدة ولم يفعل أي شيء

    تشيلسي : لعب مرة واحدة ولم يفعل أي شيء

    وبالحديث عن هذه الأرقام، سنجد أن إسهامات يامال لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال مهما حاول البعض التقليل منه، وفي الحقيقة أن مباراة أستون فيلا ليست سهلة، هذا الفريق تفوق للتو على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ويمكنه إيذاء الكبار وتعطيلهم، بل هي ميزة تخصص فيها أوناي إيمري في الكثير من تجاربه التدريبية.

    مباراة فيلا لا يمكن وصفها بالسهلة، ولولا تقدم برشلونة أولًا وفض الاشتباك مبكرًا عن طريق يامال، لاختلف سياق الأمور تمامًا أمام فريق المدرب أوناي إيمري.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ASTON VILLAAFP

    نسوا أن عمره 19 سنة

    ما قدمه يامال اليوم وفي العديد من المباريات الأخرى، يؤكد أن الشاب هو أكثر اللاعبين نضوجًا في هذه الفئة العمرية على مدار التاريخ، وبمسافة عن العديد من اللاعبين، وحقيقة أن أعداء نجم برشلونة يطالبونه بفعل كل شيء ممكن أمام الكبار والصغار، يعكس هذا الأمر بوضوح.

    يامال هو من "قص شريط" التفوق على فيلا اليوم، من خلال يقظته في استغلال خطأ دفاعي فادح في الهدف الأول كان سببًا في تغيير مسار المباراة كثيرًا، ونحن لسنا بحاجة للحديث عن دور اللاعب في فوز إسبانيا بيورو 2024، ومستواه الاستثنائي ضد إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة 2025.

    نحن لسنا بحاجة للدفاع عنه، لأنه يشرح كل شيء بنفسه على أرض الملعب، ولكن على أعداء يامال إدراك حقيقة أن عمره 19 سنة فقط، وإسهاماته أمام الكبار والصغار لا يمكن التقليل منها بأي شكل من الأشكال عندما يخفق في إحدى المباريات.

    الجميع يعرف جيدًا، أنه سواء كان المنافس ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان، أو حتى خيتافي وألافيس وليفانتي، يامال يمكنه الفتك بأي خصم وإهانة مدافعيه كرويًا، ويرجح كفة برشلونة في أي مباراة يلعبها.

    ولذلك ما يحدث لمحاولة التقليل منه، ليس سوى محاولة بائسة لاستغلال حالة لحظية بعد خسارة برشلونة الكلاسيكو الأخير 2/1 أمام ريال مدريد، وعدم تألق الجناح الشاب في هذا اللقاء، والرهان على "ذاكرة السمك" التي يمتلكها البعض، لتجنب الاعتراف بالخوف والذعر كلما شاهدوا يامال في القائمة الأساسية لبرشلونة قبل أي مباراة!

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