فيديو | "نراكم في أمسية العام" .. لامين يامال يسخر من اعتداء باريديس على جافي بنهائي كأس العالم 2026

أول أمس الأحد، توج المنتخب الإسباني بطلًا لكأس العالم 2026 بالفوز أمام نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف، سجله فيران توريس في الأشواط الإضافية.

وعقب إطلاق صافرة النهائية، بادر لياندرو باريديس؛ نجم التانجو، بالاعتداء على عدد من لاعبي لا روخا، وعلى رأسهم بابلو جافي.

باريديس أسقط جافي أرضًا، ولكمه في وجه، قبل أن يواصل ضرباته، لولا تدخل مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، للسيطرة على غضب لاعبه.

حاليًا وبحسب عدة تقارير، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقًا في تلك الواقعة، في انتظار توقيع عقوبات على الجانب الأرجنتيني.



