درس مجاني للامين يامال: نجم أيك أثينا يكتب "تاريخ موريتانيا" أمام ريال مدريد.. وبديل كريم بنزيما الفاشل شريك في الإنجاز!

في الوقت الذي انتظرنا فيه تألق أكثر من نجم بصفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ قام نادي أيك أثينا بمفاجأتنا بشكل كبير للغاية، في مباراة ليلة الأربعاء.

نعم عزيزي القارئ، أيك أثينا خسر (2-3) ضد ضيفه ريال مدريد، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ ولكنه قدّم لنا مستوى أكثر من رائع جماعيًا، مع تألق بعض اللاعبين فرديًا.

أبرز هؤلاء اللاعبين الذين تألقوا في صفوف الفريق اليوناني؛ الجناح الموريتاني أبوبكاري كويتا، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

وأساسًا.. يوفيتش كانت الأنظار موجهة إليه قبل المباراة، باعتبار أنه سبق له اللعب مع ريال مدريد؛ بينما استغل كويتا هذه الليلة الأوروبية الكبيرة، من أجل كتابة التاريخ.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور يوفيتش وكويتا ضد ريال مدريد..