Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Barcelona GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

سجدة لامين يامال، شكوك أنتوني جوردون ومغامرة فرينكي دي يونج!.. كأس العالم 2026 يتحول إلى "مسلسل رعب" لبرشلونة

فقرات ومقالات
برشلونة
لامين يامال
رافينيا
فرينكي دي يونج
انتوني جوردون
رونالد أراوخو
فيران توريس
ماركوس راشفورد
إسبانيا
البرازيل
إنجلترا
هولندا
أوروجواي
الدوري الإسباني
كأس العالم

برشلونة لا يخوض مباريات حاليًا؛ ولكنه يُعاني عن بُعد..

بينما يرتدي العالم قناع الفرح، في كرنفال "مونديال القارة الأمريكية" 2026؛ يعيش العملاق الكتالوني برشلونة في حالة قلق شديد، خلال الفترة الحالية.

نعم.. برشلونة يعيش في حالة قلق؛ بسبب الحالة "البدنية والفنية" لكثير من نجومه الكبار، في بطولة كأس العالم 2026.

ويُشارك 14 لاعبًا تقريبًا من العملاق الكتالوني، في هذه النسخة المونديالية؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وبالطبع.. لازلنا في دور المجموعات بالبطولة العالمية، التي انطلقت بعد موسم شاق للغاية؛ لكن هُناك مؤشرات مخيفة لبرشلونة وجماهيره، بالفعل.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ 5 "أخبار سيئة" حملتها بطولة كأس العالم 2026، لنادي برشلونة وجماهيره..

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    لامين يامال..عداء الإسبان يزداد ضد جوهرة برشلونة

    يُعد لامين يامال، جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة؛ هو اللاعب الأهم في الجيل الحالي للمنتخب الإسباني، لما يمتلكه من إمكانات فنية كبيرة للغاية.

    ورغم ذلك؛ يامال يتعرض لهجوم عنيف من بعض الجماهير الإسبانية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحديدًا.

    انتقادات الجماهير الإسبانية ليامال، جاءت بعد تصرفات اللاعب الأخيرة؛ سواء المتعلقة بحياته الشخصية، أو تلك التي دافع فيها عن دينه الإسلامي.

    مثلًا.. نتذكر أن جوهرة برشلونة أصدر بيانًا ضد الجماهير الإسبانية، التي قامت بـ"هتافات عنصرية" ضد المسلمين؛ وذلك خلال "ودية" منتخب إسبانيا ضد مصر، قبل بطولة كأس العالم 2026.

    كذلك.. شاهدنا يامال وهو "يسجد"؛ بعد هدفه الافتتاحي في فوز إسبانيا (4-0) ضد منتخب السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

    "سجدة" لامين يامال ضد السعودية؛ دفعت قطاع من الجماهير الإسبانية لانتقاده بشدة، والحديث عن حياته الشخصية ومعتقداته الدينية مجددًا.

    ومن هُنا.. يتضح أن عداء قطاع من الجماهير الإسبانية ليامال، ربما يزداد في بطولة كأس العالم 2026؛ رغم كل ما يقدمه هذا اللاعب الشاب، لمنتخب بلاده.

    ويخشى البرشلونيون أن "تحرق" كل هذه الضغوطات، لاعب لم يكمل التاسعة عشر من العمر بعد؛ حتى ولو كان يامال أظهر عقلية قوية للغاية، في الفترة الماضية.

    • إعلان
  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رافينيا دياز.. النجم البرازيلي في تراجع بدني مستمر

    على رأس الأخبار السيئة، التي حملتها بطولة كأس العالم 2026، للعملاق الكتالوني برشلونة؛ هي إصابة النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    رافينيا تعرض لـ"إصابة عضلية"، خلال فوز منتخب بلاده البرازيل (3-0) ضد هايتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    وأساسًا.. هذه الإصابة العضلية؛ هي "حلقة جديدة" من معاناة رافينيا البدنية، طوال الموسم الرياضي المنصرم.

    وتواصُل إصابات النجم البرازيلي العضلية؛ يدخل برشلونة في مرحلة شك، بشأن قدرة لاعبه على مواصلة التألُق في الفترة القادمة.

  • Frenkie de JongGetty Images

    فرينكي دي يونج.. مغامرة طبية شديدة الخطورة

    "لعبتُ بآلام شديدة".. هكذا صرح النجم الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة؛ بعد فوز منتخب بلاده (5-1) ضد السويد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    وتعرض دي يونج للإصابة، في الحصة التدريبية التي سبقت مواجهة السويد، وكان هُناك شكوك بشأن مشاركته أساسًا؛ إلا أن اللاعب قرر التحامُل على آلامه، نظرًا لأهمية الحصول على الثلاث نقاط وقتها.

    وكما الحال مع الجناح البرازيلي رافينيا دياز؛ عانى النجم الهولندي من إصابات عديدة مع برشلونة، في الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026.

    لذا.. مغامرة اللاعب بالتحامُل على إصابته، في بطولة كأس العالم 2026؛ ربما يجعله يدخل الموسم القادم مع العملاق الكتالوني، بشكوك عدم جاهزيته البدنية بنسبة 100%.

  • Anthony Gordon Barcelona crestGetty/GOAL

    أنتوني جوردون.. شكوك حول الصفقة الإنجليزية

    قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026؛ نجح العملاق الكتالوني برشلونة في حسم صفقة التعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، مقابل 80 مليون يورو تقريبًا.

    برشلونة حسم صفقة جوردون، من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في سرية تامة وبشكلٍ سريع للغاية؛ ما زاد التكهُنات بين الجماهير، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مستقبل الجناح البرازيلي رافينيا دياز مع برشلونة.

    * ثانيًا: مصير تفعيل "بند شراء" النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

    وتزايد ارتباط اسم رافينيا، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وخاصة عملاق الرياض الهلال؛ بينما لم يُفعل برشلونة "بند شراء" راشفورد من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 30 مليون يورو.

    لكن.. المستوى الذي ظهر به جوردون، في فوز إنجلترا (4-2) ضد منتخب كرواتيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ جعل الكثيرون يتساءلون: "هل هذا اللاعب قادر على تعويض رافينيا حال رحيله؟!.. وهل كان من الأفضل تفعيل بند شراء راشفورد؟!".

    المثير في الأمر أن راشفورد تألق، بعد دخوله "بديلًا" ضد كرواتيا؛ وهو الأمر الذي زاد من جدل صفقة جوردون، في انتظار ما ستسفر عنه مباريات إنجلترا القادمة.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    رونالد أراوخو.. خطة برشلونة الصيفية مُهددة

    بعد مرور جولتين من دور المجموعات؛ لم يظهر المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في بطولة كأس العالم 2026، بسبب الإصابة.

    وكان العملاق الكتالوني برشلونة، يُمني النفس أن يتألق أراوخو في المونديال؛ من أجل تسهيل عملية "تسويقه" بمبلغ جيد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    أراوخو خرج من حسابات الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة؛ إلا أن المصادر الكتالونية الموثوقة أكدت أنه لن يجبره على الخروج، مع ترك حرية تحديد مصيره بنفسه.

    وبناء على ذلك.. رغب العملاق الكتالوني في تألُق أراوخو بالمونديال؛ على أن يظهر نادٍ ما ويقنع اللاعب نفسه، بالانضمام إليه رسميًا.

    الخطة البرشلونية تبدو في طريقها للفشل، حتى الآن على الأقل؛ وذلك نظرًا لعدم ظهور المدافع الأوروجوياني في البطولة العالمية، أساسًا.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    فيران توريس.. لا يُمكن الاعتماد على هذا المهاجم

    زادت أهمية المهاجم الإسباني فيران توريس، في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، خلال صيف العام الحالي؛ لسببين رئيسيين، هما:

    * السبب الأول: رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    * السبب الثاني: عدم القدرة على التعاقد مع مهاجم عالمي كبير حتى الآن.

    إلا أن توريس زاد مخاوف البرشلونيين بشكلٍ أكبر؛ وذلك بمستواه في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026.

    توريس قدّم مستوى سيئ في المباراتين، مع إهدار الكثير من الفرص السهلة؛ ما زاد الضغوطات على برشلونة، بضرورة التعاقد مع مهاجم عالمي كبير.

    بمعنى.. برشلونة لا يملك رفاهية التعاقد مع مهاجم متوسط، يلعب دور البديل لتوريس؛ بل يجب ضم نجم عالمي كبير يكون هو "رقم 9 الأساسي"، مع استمرار فيران كـ"لاعب احتياطي" لا غير.