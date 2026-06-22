سجدة لامين يامال، شكوك أنتوني جوردون ومغامرة فرينكي دي يونج!.. كأس العالم 2026 يتحول إلى "مسلسل رعب" لبرشلونة

بينما يرتدي العالم قناع الفرح، في كرنفال "مونديال القارة الأمريكية" 2026؛ يعيش العملاق الكتالوني برشلونة في حالة قلق شديد، خلال الفترة الحالية.
نعم.. برشلونة يعيش في حالة قلق؛ بسبب الحالة "البدنية والفنية" لكثير من نجومه الكبار، في بطولة كأس العالم 2026.
ويُشارك 14 لاعبًا تقريبًا من العملاق الكتالوني، في هذه النسخة المونديالية؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.
وبالطبع.. لازلنا في دور المجموعات بالبطولة العالمية، التي انطلقت بعد موسم شاق للغاية؛ لكن هُناك مؤشرات مخيفة لبرشلونة وجماهيره، بالفعل.
ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ 5 "أخبار سيئة" حملتها بطولة كأس العالم 2026، لنادي برشلونة وجماهيره..