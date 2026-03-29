لامين يامال أم فينيسيوس جونيور؟ أسطورة برشلونة والمنتخب البرازيلي رومانو يختار
كيف انطلق فينيسيوس ويامال بقوة على الساحة
كان فينيسيوس نجمًا مراهقًا أثار إعجاب العاصمة الإسبانية بعد أن انطلق بقوة على الساحة الاحترافية مع فريق فلامنغو في وطنه. وبعد بداية متواضعة في البرنابيو، أثبت موسم 2021-2022 أنه موسم الانطلاقة الحقيقية.
فاز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في ذلك الموسم، وسجل فينيسيوس 22 هدفاً في جميع المسابقات. وقد تجاوز حاجز الـ20 هدفاً في أربعة مواسم متتالية، ولا يزال في طريقه لتمديد تلك السلسلة إلى خمسة مواسم في 2025-26.
وقد حقق يامال هذا الإنجاز بالفعل هذا الموسم، لأول مرة في مسيرته، حيث سجل 21 هدفاً مع برشلونة. وهو يقود الفريق نحو الفوز بعدة ألقاب كبرى، بما في ذلك الألقاب المحلية والقارية.
يامال مقابل فينيسيوس: روماريو يكشف عن لاعبه المفضل
بعد أن خاض مباراته الأولى في سن الخامسة عشرة، يبلغ هذا النجم الصاعد الإسباني الآن 18 عامًا، وهو صاحب القميص رقم 10 الذي كان يرتديه ليونيل ميسي سابقًا في كامب نو. ويُنظر إليه على أنه الفائز المستقبلي بالعديد من جوائز الكرة الذهبية، حيث يستعد عمالقة كل العصور ميسي ورونالدو لتسليم تاجيهم إلى هذا الشاب.
روماريو معجب كبير بهذا الشاب الموهوب ويصنفه أعلى من مواطنه الذي سيقود البرازيل نحو المجد في كأس العالم هذا الصيف. قال أيقونة البلوغرانا روماريو لقناة إيكر كاسياس على يوتيوب: "بين فينيسيوس ولامين، سأختار لامين.
"أنا معجب جدًا بيامال؛ إنه أحد أكثر اللاعبين موهبة في هذا الجيل الجديد من الشباب في كرة القدم العالمية. أنا متأكد من أنه سيحقق مسيرة استثنائية. ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يلعب في نادٍ عظيم، ويحظى باحترام كبير من زملائه، الذين يدركون أنه قادر على إحداث فارق على أرض الملعب، كما أن مهاراته الفنية استثنائية، علاوة على أنه يجيد تسجيل الأهداف."
يامال يقود الجيل الجديد من لاعبي برشلونة الساعين إلى الألقاب
على مدى ثلاث سنوات، أصبح يامال أحد قادة الحاضر والمستقبل في كامب نو. وهو يثبت أنه الوريث الطبيعي لعرش ميسي، مع وجود الكثير من الإمكانات التي لم تُستغل بعد في أدائه.
ومن المتوقع أن يقود برشلونة إلى المنافسة على المزيد من الألقاب محلياً ودولياً - مع الاستفادة من فوزه ببطولة أوروبا مع إسبانيا - وقد يسير على خطى روماريو وميسي وأساطير البلوغرانا الذين سبقوه.
وأضاف المهاجم البرازيلي السابق روماريو عن المسار الذي يسير عليه برشلونة: "بعد جيلي، جاءت فرق عظيمة وذهبت. جيل ميسي و[لويس] سواريز ونيمار... والآن هذا برشلونة،
من الناحية الفنية، لا أعتقد أنه في نفس مستوى جيل ميسي أو جيلي، لكنه يضم ثلاثة لاعبين يحدثون فرقاً كبيراً: يامال ورافينها. إنه فريق يمتلك كل ما يحتاجه لتحقيق انتصارات عظيمة والفوز بدوري أبطال أوروبا".
مباريات برشلونة: اختبارات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا
وسيعود برشلونة، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن فينيسيوس وريال مدريد، إلى الملاعب في 4 أبريل عندما يزور أتلتيكو مدريد. وسيواجه «الروخوبلانكوس» في ثلاث من مبارياته الأربع المقبلة، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة فريق دييغو سيميوني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.