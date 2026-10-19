من لامين يامال إلى أردا جولر: كاميرات "سانتياجو برنابيو" في قفص الاتهام.. وريال مدريد بريء حتى إشعار آخر!

في أعقاب تحديدنا الجهات المسؤولة عن كاميرات تقنية الفيديو "فار" داخل ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية؛ ستظل هناك حلقة مفقودة، وهي: "هل نادي ريال مدريد متورط في شيء ما؟!".
حتى الآن.. لا توجد أدلة موثوقة تثبت أن ريال مدريد يتحكم في زوايا التصوير التي تصل إلى حكام "فار"، أو أنه يختار الصور التي تُتاح لهم خلال المباريات.
فكون واقعتي النجم التركي أردا جولر والجوهرة الإسبانية لامين يامال حدثتا في "سانتياجو برنابيو"، لا يكفي وحده لإثبات وجود مسؤولية مباشرة على النادي العاصمي؛ خصوصًا أن منظومة الإنتاج التلفزيوني والتحكيم تخضع لترتيبات تنظيمية وفنية، تتجاوز مجرد ملكية الملعب.
لكن هذا لا يعني أن القضية لا تستحق التحقيق؛ بل إن التحقيق يجب أن يبدأ من الجهة التي تتولى الإنتاج التلفزيوني، ومن المعايير الفنية التي تحكم توزيع الكاميرات وتشغيلها، مع مراجعة دور كل جهة وفقًا لمسؤولياتها الفعلية.
كما أن واقعة يامال تختلف فنيًا عما حدث في لقطة جولر؛ فالأولى تعلقت بعدم القدرة على التأكد من تجاوز الكرة خط المرمى بالكامل، في ظل غياب تقنية خط المرمى وعدم توافر زاوية تصوير حاسمة، بينما تعلقت الثانية بمدى وضوح احتكاك بدني، وتحديد ما إذا كان يستوجب الطرد.
وبالتالي.. لا يمكن اعتبار الواقعتين دليلًا قاطعًا على وجود خلل واحد، أو تحميل جهة واحدة المسؤولية عنهما؛ دون مراجعة الوثائق الفنية والتقارير الرسمية ذات الصلة.
ولذا، فمن كل ما استعرضناه، قد نصل إلى مجموعة من الحقائق والاستنتاجات المهمة في النهاية، وهي:
* أولًا: الجدل الذي يشهده ملعب "سانتياجو برنابيو" لا يعني بالضرورة وجود مؤامرة من ريال مدريد، أو من الجهات المسؤولة عن الإنتاج التلفزيوني وتوفير الصور لحكام تقنية الفيديو "فار".
* ثانيًا: قد يكون الأمر مرتبطًا بقصور في توزيع الكاميرات داخل ملعب "سانتياجو برنابيو"، أو في توجيهها وتغطيتها لمناطق اللعب المختلفة؛ خصوصًا في اللقطات التي تقع بعيدًا عن الكرة، مثلما أُثير بشأن واقعة جولر.
* ثالثًا: لا يمكن تحديد المسؤولية النهائية دون معرفة ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن مواقع الكاميرات، أو عطل فني، أو طريقة إخراج الصور، أو عدم توافر زاوية حاسمة ضمن الصور التي وصلت إلى غرفة "فار".
وفي النهاية.. تبقى الحقيقة الأهم أن وجود عشرات الكاميرات داخل ملعب بحجم "سانتياجو برنابيو"، لا يضمن بالضرورة توافر صورة حاسمة لكل لقطة جدلية؛ فالعبرة ليست بعدد الكاميرات وحده، وإنما بقدرتها على توفير الصور المناسبة، في اللحظة المناسبة، وبالجودة التي تساعد الحكام على اتخاذ قراراتهم.