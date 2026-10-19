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أحمد فرهود

من لامين يامال إلى أردا جولر: كاميرات "سانتياجو برنابيو" في قفص الاتهام.. وريال مدريد بريء حتى إشعار آخر!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
برشلونة
إشبيلية
لامين يامال
أردا جولر
الدوري الإسباني

جدل التحكيم في إسبانيا لا يعرف نهاية..

يبدو أن ملعب "سانتياجو برنابيو" الخاص بالعملاق الإسباني ريال مدريد، يتحوّل إلى لغز كبير للغاية، من موسم إلى آخر.

نعم.. هذا الملعب العملاق أثار الجدل بشأن تكلفة تجديده بالمقارنة مع التصميم النهائي؛ بالإضافة إلى أرضيته وما تتركه من لون أخضر على ملابس اللاعبين، وكذلك كاميرات البث التلفزيوني وتلك المتعلقة بتقنية الفيديو "فار".

وآخر حلقات مسلسل "سانتياجو برنابيو" وإثارة الجدل؛ كانت خلال مباراة ريال مدريد ضد نادي إشبيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

في هذه المباراة تحديدًا، تجدد الجدل بشأن كاميرات البث وتقنية الفيديو "فار"؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    أردا جولر وبيكي.. لقطة جدلية في مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية

    في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول من مواجهة العملاق العاصمي ريال مدريد ضد نادي إشبيلية، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ شاهدنا لقطة جدلية بين الثنائي التركي أردا جولر والإسباني جيرارد فرنانديز كاستييانو "بيكي"، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: دخل بيكي في احتكاك مع جولر، في محاولة لإيقاف تقدم نجم ريال مدريد، خلال إحدى الهجمات.

    * ثانيًا: وجّه جولر ضربة بذراعه إلى بيكي؛ الأمر الذي أدى إلى سقوط الأخير على أرضية الملعب متألمًا، وسط مطالبات من لاعبي إشبيلية بإشهار "البطاقة الحمراء" في وجه النجم التركي.

    والمثير في الأمر أن حكم المباراة، لم يقم بطرد جولر؛ الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، وتحدثت عنه إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، في الساعات القليلة الماضية.

    الإذاعة الإسبانية الشهيرة؛ أوضحت أن حكام تقنية الفيديو "فار" راجعوا اللقطة، لكنهم لم يجدوا زاوية تصوير واضحة بما يكفي لحسم طبيعة الاحتكاك، وتحديد ما إذا كان يستوجب الطرد.

    بمعنى.. لم تتوافر لحكام الفيديو صورة واضحة وحاسمة للواقعة؛ وبالتالي لم يوصوا حكم الساحة بمراجعتها عبر الشاشة، ليستمر جولر في الملعب، قبل أن يفتتح النتيجة لريال مدريد بهدف رائع في الدقيقة 30 تقريبًا.

  • Lamine Yamal Barcelona 2026-27Getty

    لامين يامال.. عندما غابت الزاوية الحاسمة في الكلاسيكو

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب التأكيد على أن لقطة النجم التركي أردا جولر في مواجهة نادي إشبيلية؛ أعادت إلينا ذكريات الكلاسيكو الكبير بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، في مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.

    وقتها.. استضاف ريال مدريد غريمه التاريخي برشلونة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني؛ حيث حقق الفريق العاصمي الفوز على العملاق الكتالوني، بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

    وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، في الدقيقة 28 من عمر الكلاسيكو الكبير تحديدًا؛ شاهدنا الآتي:

    * أولًا: حوّل الجوهرة الإسبانية لامين يامال ركنية زميله البرازيلي رافينيا دياز إلى مرمى الأوكراني أندري لونين، حارس فريق ريال مدريد الأول.

    * ثانيًا: أبعد لونين الكرة بصعوبة؛ وسط مطالبات من نجوم برشلونة باحتساب هدف لمصلحتهم، بحجة تجاوز الكرة خط المرمى بالكامل.

    ورفض الطاقم التحكيمي احتساب الهدف وقتها؛ بسبب عدم توافر صور حاسمة، تثبت تجاوز الكرة بكامل محيطها خط المرمى.

    أي أن غرفة تقنية الفيديو "فار"، لم تستطع الجزم بما إذا كانت الكرة قد تخطت خط المرمى بالكامل أم لا؛ لذا لم تحتسب الهدف، في ظل عدم توافر أدلة تصويرية قاطعة تسمح بتأكيد صحته.

    لكن القصة لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا، بعد الكلاسيكو الكبير، أفاد بأن كاميرا كانت موجودة في الزاوية المقابلة للمرمى، وكان من الممكن أن تساعد في توضيح اللقطة، لم تكن تعمل وقتها.

    والمثير للاهتمام أن التغطية التلفزيونية للكلاسيكو، كانت تضم 36 كاميرا - وفقًا للتقرير نفسه -؛ ومع ذلك لم تتوافر الزاوية الحاسمة، التي كان من الممكن أن تساعد في حسم الجدل.

  • imago-sport-1084759384.jpgSOPA Images

    من المسؤول عن كاميرات "فار" في سانتياجو برنابيو؟

    وبعد ما استعرضناه في السطور الماضية؛ نأتي إلى النقطة المهمة في تقريرنا عزيزي القارئ، بخصوص ملعب "سانتياجو برنابيو" الخاص بالعملاق الإسباني ريال مدريد.

    تخيل معي عزيزي القارئ، ملعبًا بحجم "سانتياجو برنابيو"، لا تتوافر فيه زاوية حاسمة لبعض اللقطات المصيرية، رغم تجهيزه بعشرات الكاميرات.

    لكن أولًا وقبل كل شيء؛ يجب أن نسأل أنفسنا سؤالًا مهمًا للغاية، وهو: "من المسؤول عن كاميرات تقنية الفيديو (فار)؟!".

    الإجابة عن هذا السؤال، تتطلب التمييز بين ثلاث جهات رئيسية، لكل منها دور مختلف؛ وذلك على النحو التالي:

    * 1/ رابطة الدوري الإسباني: تتولى تنظيم منظومة المسابقة والإشراف على حقوق الإنتاج السمعي البصري؛ كما تحدد الشركات التي تتولى إنتاج البث التلفزيوني لمبارياتها.

    * 2/ شركة الإنتاج التلفزيوني: تتولى تنفيذ أعمال التصوير والإخراج التلفزيوني، وفقًا للتكليفات والمواصفات الفنية المعتمدة؛ حيث تبرز هنا أهمية معرفة عدد الكاميرات ومواقعها، ومدى قدرتها على تغطية مختلف مناطق الملعب، بما يخدم احتياجات البث والتحكيم بالفيديو.

    * 3/ لجنة الحكام الإسبانية: تتولى الجانب التحكيمي، بما في ذلك عمل حكام تقنية الفيديو "فار" وتقييم الحالات وفقًا للبروتوكول المعتمد؛ لكنها لا تستطيع مراجعة زاوية تصوير لم تُسجّل أصلًا، أو لم تكن متاحة ضمن الصور التي تصل إلى غرفة الفيديو.

    وهنا تظهر معلومة شديدة الأهمية؛ إذ نقلت إذاعة "كادينا سير" يوم 19 أكتوبر 2026، عن مصادر من لجنة الحكام الإسبانية، أن كاميرات "فار" هي نفسها كاميرات الإنتاج التلفزيوني، وأن حكام الفيديو يعتمدون على الصور التي توفرها هذه المنظومة.

    بمعنى آخر.. لا توجد بالضرورة مجموعة مستقلة من الكاميرات داخل الملعب، مخصصة بالكامل لحكام تقنية الفيديو؛ بحيث تستطيع تصوير كل واقعة من جميع الزوايا الممكنة.

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  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ريال مدريد بريء من المؤامرة حتى إشعار آخر!

    في أعقاب تحديدنا الجهات المسؤولة عن كاميرات تقنية الفيديو "فار" داخل ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية؛ ستظل هناك حلقة مفقودة، وهي: "هل نادي ريال مدريد متورط في شيء ما؟!".

    حتى الآن.. لا توجد أدلة موثوقة تثبت أن ريال مدريد يتحكم في زوايا التصوير التي تصل إلى حكام "فار"، أو أنه يختار الصور التي تُتاح لهم خلال المباريات.

    فكون واقعتي النجم التركي أردا جولر والجوهرة الإسبانية لامين يامال حدثتا في "سانتياجو برنابيو"، لا يكفي وحده لإثبات وجود مسؤولية مباشرة على النادي العاصمي؛ خصوصًا أن منظومة الإنتاج التلفزيوني والتحكيم تخضع لترتيبات تنظيمية وفنية، تتجاوز مجرد ملكية الملعب.

    لكن هذا لا يعني أن القضية لا تستحق التحقيق؛ بل إن التحقيق يجب أن يبدأ من الجهة التي تتولى الإنتاج التلفزيوني، ومن المعايير الفنية التي تحكم توزيع الكاميرات وتشغيلها، مع مراجعة دور كل جهة وفقًا لمسؤولياتها الفعلية.

    كما أن واقعة يامال تختلف فنيًا عما حدث في لقطة جولر؛ فالأولى تعلقت بعدم القدرة على التأكد من تجاوز الكرة خط المرمى بالكامل، في ظل غياب تقنية خط المرمى وعدم توافر زاوية تصوير حاسمة، بينما تعلقت الثانية بمدى وضوح احتكاك بدني، وتحديد ما إذا كان يستوجب الطرد.

    وبالتالي.. لا يمكن اعتبار الواقعتين دليلًا قاطعًا على وجود خلل واحد، أو تحميل جهة واحدة المسؤولية عنهما؛ دون مراجعة الوثائق الفنية والتقارير الرسمية ذات الصلة.

    ولذا، فمن كل ما استعرضناه، قد نصل إلى مجموعة من الحقائق والاستنتاجات المهمة في النهاية، وهي:

    * أولًا: الجدل الذي يشهده ملعب "سانتياجو برنابيو" لا يعني بالضرورة وجود مؤامرة من ريال مدريد، أو من الجهات المسؤولة عن الإنتاج التلفزيوني وتوفير الصور لحكام تقنية الفيديو "فار".

    * ثانيًا: قد يكون الأمر مرتبطًا بقصور في توزيع الكاميرات داخل ملعب "سانتياجو برنابيو"، أو في توجيهها وتغطيتها لمناطق اللعب المختلفة؛ خصوصًا في اللقطات التي تقع بعيدًا عن الكرة، مثلما أُثير بشأن واقعة جولر.

    * ثالثًا: لا يمكن تحديد المسؤولية النهائية دون معرفة ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن مواقع الكاميرات، أو عطل فني، أو طريقة إخراج الصور، أو عدم توافر زاوية حاسمة ضمن الصور التي وصلت إلى غرفة "فار".

    وفي النهاية.. تبقى الحقيقة الأهم أن وجود عشرات الكاميرات داخل ملعب بحجم "سانتياجو برنابيو"، لا يضمن بالضرورة توافر صورة حاسمة لكل لقطة جدلية؛ فالعبرة ليست بعدد الكاميرات وحده، وإنما بقدرتها على توفير الصور المناسبة، في اللحظة المناسبة، وبالجودة التي تساعد الحكام على اتخاذ قراراتهم.