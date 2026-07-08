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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

لامين يامال وحلم "الكرة الذهبية": خيبة كأس العالم ترفع أسهم المنافسين.. وقمة مباشرة ستحسم كل شيء!

فقرات ومقالات
لامين يامال
إسبانيا
برشلونة
كيليان مبابي
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الدوري الإسباني

يامال يخطف الأضواء داخل أرضية الملعب وخارجها..

في الوقت الذي يبحث فيه ملوك كرة القدم المخضرمون، عن حبل نجاة لتمديد سنوات مجدهم؛ يُعيد "مراهق" لم يكمل التاسعة عشر من عمره بعد، رسم خارطة عالم الساحرة المستديرة بقدمه اليسرى الساحرة.

الحديث هُنا عن الإسباني لامين يامال، جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي لم يكتفِ بكسر الأرقام القياسية فحسب، بل أصبح منافسًا شرسًا على الجائزة الفردية الأكبر "الكرة الذهبية".

نعم.. يامال احتل المركز الثاني في صراع "الكرة الذهبية"، العام الماضي 2025؛ وذلك خلف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح نادي باريس سان جيرمان.

وبما أن شخصية يامال لا تقبل بـ"الوصافة" حتى؛ فإن طموحه الآن هو الفوز بهذه الجائزة الكروية الكبرى، في أقرب وقتٍ ممكن.

ويُمني الجوهرة الإسبانية النفس، بأن يكون هذا الوقت القريب هو العام الحالي "2026"؛ الأمر الذي تحدث عنه "راديو ماركا" بالفعل، خلال الساعات القليلة الماضية.

إلا أن بطولة كأس العالم 2026، زادت الشكوك بشأن إمكانية فوز لامين يامال بجائزة "الكرة الذهبية" للعام الحالي؛ رغم أنه لا يزال أمامه فرصة كبيرة للغاية، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    لامين يامال.. متاعب بالجملة في كأس العالم 2026

    عانى الإسباني لامين يامال، جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة، من متاعب عديدة في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    هذه المتاعب تمثّلت في عدم الجاهزية البدنية والفنية، بسبب الإصابة التي تعرض لها بنهاية الموسم الرياضي الماضي؛ بالإضافة إلى الرقابة الدفاعية الكبيرة المفروضة عليه، من الخصوم.

    وبالفعل.. لم يبرز يامال في مونديال القارة الأمريكية، بشكلٍ كبير للغاية؛ حيث يُمكن تلخيص ظهوره من دور المجوعات وحتى ثمن النهائي، على النحو التالي:

    * الجولة الأولى "دور المجموعات": شارك بديلًا في آخر 19 دقيقة ضد الرأس الأخضر؛ حيث أحدث نشاطًا في الهجوم الإسباني، دون تغيير نتيجة التعادل السلبي (0-0).

    * الجولة الثانية "دور المجموعات": شارك في الشوط الأول ضد السعودية؛ حيث أحرز هدف من رباعية منتخب بلاده إسبانيا، ولكنه ظهر عليه عدم الجاهزية البدنية الكاملة.

    * الجولة الثالثة "دور المجموعات": شارك في 76 دقيقة ضد أوروجواي؛ حيث كان مصدرًا للإزعاج على دفاعات الخصم في مباراة الفوز (1-0)، إلا أنه لم يبهر كما هي عاداته.

    * دور الـ32 "مرحلة الإقصائيات": شارك 85 دقيقة في الفوز (3-0) على النمسا؛ متحصلًا على جائزة "أفضل لاعب في المباراة"، رغم مواجهته سوء حظ كبير في هز شباك الخصم.

    * دور الـ16 "مرحلة الإقصائيات": شارك في 90 دقيقة خلال الفوز (1-0) على البرتغال؛ ولكنه واجه صعوبات في التفوق على نونو مينديش، ظهير أيسر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

    أي أن الخلاصة؛ يامال سجل هدفًا وحيدًا مع إزعاج دفاعات الخصوم من فترة لأخرى، دون الإبهار أو التأثير المُرعب المعهود عنه.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منافسو يامال.. تألُق كبير من مرشحي "الكرة الذهبية"

    دخل عدد من النجوم بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وهم مرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية"؛ أبرزهم على الإطلاق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح نادي باريس سان جيرمان.

    ديمبيلي مرشح بقوة للحفاظ على جائزة "الكرة الذهبية"، التي حققها العام الماضي؛ وذلك بفضل موسمه الرائع مع باريس سان جيرمان - على المستوى الفردي -، مع تحقيق لقبي الدوري الفرنسي والسوبر المحلي بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

    وواصل ديمبيلي تألُقه في كأس العالم 2026؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، خلال 5 مباريات حتى الآن.

    وبخلاف ديمبيلي.. هُناك أسماء أخرى تُنافس يامال على "الكرة الذهبية" بدرجات متفاوتة، نجحت في إثبات نفسها بقوة بمونديال القارة الأمريكية؛ على النحو التالي:

    * الإنجليزي هاري كين: 6 أهداف وتمريرة حاسمة في 5 مباريات.

    * الفرنسي مايكل أوليسي: 5 تمريرات حاسمة في خمس مباريات.

    * الفرنسي كيليان مبابي: 7 أهداف وتمريرتان حاسمتان في 5 مباريات.

    * النرويجي إرلينج هالاند: 7 أهداف وتمريرة حاسمة في 4 مباريات.

    وتعد فرص كين وأوليسي أفضل من مبابي وهالاند، بحكم تألُقهما فرديًا وجماعيًا مع ناديهما بايرن ميونخ الألماني، في الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ حيث توجا بالثلاثية المحلية "الدوري، الكأس والسوبر"، مع الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    أما مبابي فودع موسم 2025-2026 بـ"صفر ألقاب"، مع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ بينما اكتفى هالاند بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    لكن.. المستويات الخرافية من مبابي وهالاند في بطولة كأس العالم 2026، تعيدهما إلى حسابات "الكرة الذهبية" مجددًا؛ مثل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي يحمل منتخب بلاده على كتفيه، رغم أنه غادر الملاعب الأوروبية وينشط في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي.

  • kylian mbappe - lamine yamalKooora

    الكرة الذهبية.. نصف نهائي المونديال أهم اختبار ليامال!

    بناء على ما ذكرناه في السطور الماضية.. نستطيع القول إن الجوهرة الإسبانية لامين يامال تراجع خطوتين إلى الخلف، ضد منافسيه على جائزة "الكرة الذهبية"؛ وذلك بسبب بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    ومع دخولنا لدور ربع نهائي كأس العالم الآن؛ يحتاج يامال إلى أمرين مهمين من أجل تقوية حظوظه في انتزاع "الكرة الذهبية"، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تحقيق لقب كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: لعب دور مؤثر في المباريات القادمة.

    وسيواجه منتخب إسبانيا نظيره البلجيكي، في ربع نهائي كأس العالم؛ بينما سيتقابل الفائز من هذه المباراة مع المُتأهل من قمة فرنسا والمغرب، في المربع الذهبي.

    وكل الترشيحات تذهب إلى لقاء "إسباني فرنسي"، في نصف نهائي مونديال القارة الأمريكية؛ حيث إذا فاز الماتادور مع دور مؤثر من يامال وقتها، فإنه سيوجه ضربة قاضية لـ3 منافسين مباشرين له وهم "عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي ومايكل أوليسي".

    كما لا ننسى أنه على الجانب الآخر؛ سيواجه منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم نظيره النرويجي، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026.

    بمعنى.. مرشح آخر بين الإنجليزي هاري كين والنرويجي إرلينج هالاند؛ سيودع المونديال من دور ربع النهائي، وهي فرصة إضافية ليامال.

    أما إذا فشل يامال في التتويج باللقب العالمي، وخسر في نصف النهائي ضد فرنسا بالذات؛ فإن حظوظه في الفوز بـ"الكرة الذهبية"، ستنتهي تقريبًا.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. على يامال تقديم "أفضل نسخة" في 3 مباريات

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطورة الماضية؛ هو أن فوز الجوهرة الإسبانية لامين يامال بـ"الكرة الذهبية" 2026 من عدمه، ربما يتحدد في 3 مباريات فقط.

    هذه المباريات الثلاث؛ هي ربع ونصف نهائي كأس العالم 2026، بالإضافة إلى المشهد الختامي من هذا الحدث الكروي الكبير.

    وإذا أظهر يامال "أفضل نسخة" في المباريات الثلاث، وقاد المنتخب الإسباني إلى اللقب العالمي؛ بالتأكيد ستكون فرصته للحصول على "الكرة الذهبية" هي الأكبر، بغض النظر عن عدم بروزه في المجموعات ودوري الـ32 وثمن النهائي.

    ولا ننسى أن الجوهرة الإسبانية قدّم موسمًا رائعًا مع العملاق الكتالوني برشلونة، في 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 45.

    * دقائق: 3.702.

    * مساهمات تهديفية: 42.

    * أهداف: 24.

    * تمريرات حاسمة: 18.

    وقاد يامال فريقه برشلونة؛ للتتويج بلقبي الدوري الإسباني والسوبر المحلي، مع الوصول إلى المربع الذهبي لكأس الملك وربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وإذا تم إضافة لقب كأس العالم 2026، إلى أرقام يامال "الفردية والجماعية" في الموسم المنصرم؛ فإنه سيكون أقوى المرشحين للفوز بـ"الكرة الذهبية"، بحق.