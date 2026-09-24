"قليلون من يلعبون مثلي وأنا ومبابي لم نخطئ!" .. لامين يامال يطلق تصريحًا جريئًا بشأن جائزة الكرة الذهبية

مع احتلال فترة التوقف الدولية مركز الصدارة، بلغت الأحاديث الدائرة حول الفائز القادم بجائزة الكرة الذهبية ذروتها. وقد برز يامال كأحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة بعد موسم استثنائي، حصد خلاله لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مع ناديه قبل أن يرفع كأس العالم مع المنتخب الإسباني.

ويعتقد المهاجم الشاب أن أسلوبه الفريد نادر في كرة القدم الحديثة. وفي حديثه عن هويته كلاعب كرة قدم خلال مقابلة مع قناة TVE، قال يامال: «سواء من حيث أسلوب لعبتي أو من حيث شخصيتي. في الوقت الحالي، في كرة القدم الأوروبية — لأن ميسي سيظل موجوداً دائماً وسيستمتع الناس بمشاهدته — هناك عدد قليل من اللاعبين الذين يلعبون بالطريقة التي ألعب بها، والذين يجلبون هذا النوع من المتعة، وأنا أشعر بذلك. هذا هو هدفي. كان نيمار قدوتي لهذا السبب. جائزة الكرة الذهبية تدور حول هذا: أن تكون أفضل لاعب، واللاعب الذي تستمتع بمشاهدته أكثر من غيره، وأن تكون متفوقاً بخطوة على البقية. هذا هو ما يميزني".