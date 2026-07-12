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Ibrahima Konate William Saliba France 2024Getty
محمود خالد

"لن نخاف وسنرى من يفوز في النهاية" .. نجم فرنسا يرد على استفزاز يامال قبل قمة كأس العالم!

لامين يامال
إبراهيما كوناتي
فرنسا
إسبانيا
كأس العالم

تحدي برائحة الكلاسيكو..

"من يجب أن يخاف فهو فرنسا"، كلمات أشعلها النجم الإسباني الشاب لامين يامال، قبل القمة الأوروبية التي تجمع بين المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم 2026، مساء الثلاثاء.

فرنسا ضد إسبانيا، صدام أوروبي من العيار الثقيل، فوق أرض ملعب AT&T، في أرلينجتون، بين اثنين من أقوى المرشحين للقب، بين بطل مونديال 2010 والمتوج بكأس أمم أوروبا (يورو 2024)، أمام كتيبة ديدييه ديشان، الذي يبحث عن التأهل للنهائي الثالث على التوالي في كأس العالم، والفوز باللقب الثالث للديوك الفرنسية بعد 1998 و2018.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    يامال يستفز الفرنسيين

    ورفض لامين يامال، الذي يحتفل غدًا بعامه التاسع عشر، نغمة الخوف من الفرنسيين قبل قمة الثلاثاء، حيث قال بثقة شديدة "هم (فرنسا) الأجدر بالخوف، فنحن من قمنا بإقصائهم من كأس أمم أوروبا 2024، وبالنسبة لي، نحن الفريقان الأفضل على الإطلاق. لسنا خائفين من أي شيء، ومنذ بداية كأس العالم، وكان الجميع يتوقع هذه المباراة، وكنا متلهفين لخوضها. وإذا كان هناك أي شخص قادر على مواجهة فرنسا بثقة كاملة، فهو نحن".

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  • Ibrahima Konate FranceGetty

    كوناتي يرد على لامين

    ووفق ما ذكرته صحيفة "جلوبو" البرازيلية، فإن نجم المنتخب الفرنسي، إبراهيما كوناتي، وجه ردًا على ما قاله لامين يامال، بشأن الخوف من إسبانيا قبل نصف نهائي كأس العالم.

    وقال كوناتي "بصراحة، لم نسمع ما يُقال. لا داعي للخوف من أحد، يجب أن نبقى متواضعين ولا نقع الفخ، خاصة في هذه المرحلة من المنافسة".

    وأضاف المدافع المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، "بإمكانه (لامين يامال) أن يقول ما يشاء، ونحن سنحاول أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة، وبعد نهاية المباراة، سنرى من فاز في النهاية".

    وفي هذا السياق، تحدث أيضًا مدافع كريستال بالاس، ماكسينس لاكروا، عمّا قاله نجم إسبانيا، معلّقًا "لن أقول إننا خائفون، نحن نعرف نقاط قوتنا، ونعرف أن إسبانيا لديها فريق جيد جدًا وتمرّ بفترة رائعة، نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز، وهذا ما سنركز عليه".

  • ماذا عن قمة اليورو؟

    لنعد قليلًا إلى الوراء، وتحديدًا في ليلة التاسع من يوليو 2024، في حضور أكثر من 62 ألف متفرج في ملعب أليانز أرينا، حيث كان الصدام المنتظر بين فرنسا وإسبانيا، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية.

    البطولة التي كتبت شهادة ميلاد نجم برشلونة، يامال، أمام العالم، فبينما نجح المنتخب الفرنسي في التقدم مبكرًا عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة التاسعة، استطاع الماتادور أن يردّ بهدفين سريعين من خلال لامين يامال وداني أولمو في الدقيقتين 21 و25.

    المفارقة في قصة اليورو، أن ثلاثة من المتأهلين إلى نصف النهائي، هم ذاتهم الذين تأهلوا إلى دور الأربعة في كأس العالم 2026، سواءً إسبانيا وفرنسا في الطرف الأول، أو إنجلترا في الطرف الآخر.

    منتخب إنجلترا واجه حينها نظيره الهولندي، وتمكن من إقصائه بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الأسود الثلاثة إلى نهائي اليورو، إلا أن كتيبة دي لافوينتي حسمت اللقب، بالفوز على رفاق هاري كين بنتيجة (2-1) عن طريق نيكو ويليامز وميكيل أويارزابال.

    تكرار سيناريو نهائي اليورو في مونديال 2026، سيحتاج بدوره إلى نجاح المنتخب الإسباني في إقصاء فرنسا من نصف النهائي، وكذلك تمكن إنجلترا من التغلب على الأرجنتين، حاملة اللقب.

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    دوري الأمم .. دليل يؤكد ثقة يامال

    حديث لامين يامال بثقة عن المنافس الفرنسي بأنه الأجدر بالخوف، لا يعود فقط إلى قمة نصف نهائي اليورو، بل لما شاهدناه أيضًا في يونيو 2025، خلال القمة الدراماتيكية التي جمعت بين إسبانيا وفرنسا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

    مواجهة تاريخية بكل معنى الكلمة، نجح خلالها المنتخب الإسباني في انتزاع بطاقة الصعود إلى النهائي، بعد فوز ملحمي على "الديوك"، بخمسة أهداف مقابل أربعة، فيما لعب لامين يامال دور البطولة في هذا التأهل، بعد إحرازه هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، في الدقيقتين 54 و67.

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    ما بعد قمة الثلاثاء

    ومن المقرر أن يتأهل الفائز من قمة فرنسا وإسبانيا، إلى نهائي كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع إنجلترا أو الأرجنتين، فيما سيقام النهائي على ملعب ميتلايف، في العاشرة مساء الأحد المُقبل، بتوقيت مكة المكرمة.

    أما الخاسر، فسوف يتأهل إلى مباراة المركز الثالث، التي تقام في الثانية عشرة صباح الأحد، على ملعب هارد روك.

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