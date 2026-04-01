أحمد فرهود

دين، عائلة وتعليم: نحن نخطئ عندما نحكم على لامين يامال من تصرفاته الطفولية فقط.. إليكم قصة "الرباعية الذهبية"!

يامال يظهر الجانب الإيجابي من شخصيته رغم كل الانتقادات..

بينما تنشغل العدسات بملاحقة ملامحه "العابسة" عند استبداله من أرضية الملعب، وتتسابق العناوين في تأويل "سهرات" لا تعدو كونها حياة مُراهق تحت مجهر لا يرحم، يغفل الكثيرون عن الوجه الآخر للجوهرة الإسبانية لامين يامال؛ الذي لا تراه إلا العيون التي تقرأ ما بين السطور.

نعم.. هُناك وجه آخر ليامال، بعيدًا عن صخب الملاعب والمنافسة الكروية؛ وهو ذلك الفتى الذي يُدافع عن دينه ويُساند عائلته، ولا يترك كتبه المدرسية في أوج توهجه الأوروبي.

ومر النجم الإسباني الشاب الذي تعود أصوله إلى المغرب، بعديد التجارب المُهمة، سواء داخل أرضية المستطيل الأخضر أو خارجها؛ رغم أنه يبلغ من العمر 18 سنة فقط.

هذه التجارب هي ضريبة يدفعها يامال، بسبب شهرته الكبيرة في سن صغير؛ حيث ظهر مع الفريق الأول للعملاق الكتالوني برشلونة، وهو في الخامسة عشر من عمره.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، "الأضلاع الأربعة" التي حافظ عليها لامين يامال، وتجعلنا نقول إنه ناضج بشدة؛ رغم بعض التصرفات الطفولية، من اعتراضات وسهرات وغيرها..

    الضلع الأول.. الدين والهوية الوطنية

    أثبت الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، غيرة شديدة على دينه الإسلامي؛ وهو ما ظهر جليًا في إدانته لجماهير منتخب بلاده، بعد "ودية" مصر.

    منتخب إسبانيا تعادل سلبيًا (0-0) مع ضيفه المصري، في مباراة دولية ودية؛ استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وشهدت هذه المباراة واقعة "عنصرية" ضد المنتخب المصري، من قِبل الجماهير الإسبانية التي حضرت في المدرجات؛ حيث أخذوا يهتفون: "من لا يقفز فهو مسلم".

    وأصدر يامال بيانًا شديد اللهجة، بعد هذه الواقعة؛ قال فيه: "أنا مسلم الحمد لله.. بالأمس سُمِع هتاف كان موجهًا للفريق المُنافس، ولم يكن شيئًا شخصيًا ضدي".

    وأضاف جوهرة برشلونة: "لكن بصفتي مسلمًا، فهذا لا يزال يُعتبر عدم احترام وأمرًا غير مقبول.. أفهم أن ليس كل الجماهير هكذا؛ لكن لمن يرددون مثل هذه العبارات (استخدام الدين للسخرية في الملعب، يجعلكم أشخاصًا جاهلين وعنصريين)".

    وشدد يامال على أن كرة القدم وُجِدت للاستمتاع والتشجيع؛ وليس لإهانة الناس، بسبب ما هم عليه أو ما يؤمنون به.

    وليس من السهل على لاعب بعمر 18 سنة، أن يُدين جماهير بلاده بهذا الشكل القوي؛ إلا أن يامال فعل ذلك دفاعًا عن دينه، وهو ما يؤكد شخصيته القوية للغاية.

    أيضًا.. لامين يامال الذي فضل تمثّيل منتخب إسبانيا، لم ينسَ أصوله المغربية أبدًا - من ناحية والده -، أو حتى الغينية - حيث عائلة والدته -.

    ودائمًا ما يفتخر يامال في تصريحاته، بأنه مغربي غيني؛ مؤكدًا أن تمثّيل البلد الذي وُلِد هو فيه، لا يعني أن ينسى أصول عائلته أبدًا.

    الضلع الثاني: العائلة أولًا وأخيرًا

    الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، الذي اشتهر وهو في سن صغير للغاية؛ لم ينسَ عائلته، ولو للحظة واحدة.

    وحافظ يامال على تواضعه مع عائلته، سواء والده ووالدته وأخيه الصغير، أو حتى جدته التي قامت بتربيته في صغره.

    مثلًا.. يامال يصطحب أخيه الصغير معه في المباريات؛ كما لا يخجل أبدًا من نشر فيديوهات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يلعب معه بعفوية شديدة.

    أما بخصوص جدته.. فلا يُمكن نسيان موقف يامال الرائع؛ عندما طلب من إدارة برشلونة تأجيل مراسم تجديد عقده، حتى تعود هي من المغرب.

    وحرص يامال على أن يتواجد جميع أفراد عائلته معه، في مراسم تجديد عقده مع برشلونة؛ وهو الأمر الذي استجابت له إدارة العملاق الكتالوني، بالفعل.

    وبعدما عادت جدة يامال - من والده - إلى إسبانيا، تمت مراسم تجديد العقد رسميًا؛ حيث ظهر اللاعب وهو يمسك يدها طوال الوقت، في مشهد أثار الإعجاب كثيرًا.

    ولا ينسى جوهرة برشلونة فضل جدته عليه، حيث يحاول أن يرد الجميل باستمرار؛ ومن ذلك.. قيامه بشراء "شقة جديدة" لها، من أول راتب احترافي تحصل عليه من برشلونة.

    الضلع الثالث: التعليم رغم الشهرة

    هُناك مشهد مثير لا يُمكن نسيانه أبدًا، خلال بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ بطله الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة.

    يامال الذي كان يتألق فوق أرضية الملعب، ويقود إسبانيا للفوز تلو الآخر ببطولة أمم أوروبا؛ ظهر وهو يدرس في غرفته، بالفندق الذي كانت تُقيم فيه بعثة المنتخب الوطني.

    أي أن جوهرة برشلونة، كان يتدرب في الصباح أو يخوض المباريات ليلًا، ثم يعود إلى غرفته للدراسة؛ من أجل الحصول على شهادته التعليمية.

    هذا الأمر أثبت عقلية يامال الرائعة؛ فهو لم يكتفِ بشهرته أو تألُقه في "اليورو"، بل حرص على الحصول على شهادته أيضًا.

    - أرقام لامين يامال في "يورو 2024":

    * مباريات: 7.

    * دقائق: 508.

    * مساهمات تهديفية: 5.

    * أهداف مسجلة: 1.

    * تمريرات حاسمة: 4.

    الضلع الرابع: التعامل مع الضغوطات

    آخر الأضلاع الأربعة التي يُمكن الحديث عنها؛ هو تلك المُتعلق بضغوطات كرة القدم، سواء استفزازات الخصوم أو الإغراءات المالية.

    وبعيدًا عن موهبته الفذة.. أثبت الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، شخصية أكثر من رائعة في التعامل مع ضغوطات عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الوفاء لناديه برشلونة.

    * ثانيًا: تجاهُل الاستفزازات.

    نعم.. يامال تمسك بالبقاء مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ رغم كل "الإغراءات المالية" التي تحصل عليها، من بعض أندية أوروبا الغنية.

    ويردد الجوهرة الإسبانية دائمًا؛ أنه يُدين بالفضل إلى برشلونة فيما وصل إليه، وأنه يرغب في أن يكون أحد أساطير هذا النادي العملاق.

    وبخصوص التعامل مع الاستفزازات؛ لا ننسى ما قام به يامال في كلاسيكو برشلونة ضد نادي ريال مدريد، موسم 2024-2025.

    وقتها.. تعرض يامال لـ"هتافات عنصرية"، من بعض الجماهير المتواجدة في ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد؛ الأمر الذي قابله بثبات انفعالي كبير، مع بعض الابتسامات نحو المدرجات.

    الثبات الانفعالي الذي نتحدث عنه هُنا، هو للاعب يبلغ من العمر 18 سنة فقط؛ على الرغم من أن بعض النجوم الأكبر سنًا منه، يفشلون في التعامل مع هذه الضغوطات.

    وبالتالي.. نحن قد نكون أمام شخصية قيادية كبيرة، حيث يحتاج يامال إلى أن يتخلص من بعض التصرفات الطفولية فقط؛ مثل الاعتراض عند استبداله أو السهرات والاستعراضات، وغيرها من الأمور البسيطة.