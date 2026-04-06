في غمرة الصراعات التي تشهدها الملاعب الإسبانية يطل علينا البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد برسائل تبدو في ظاهرها تضامنية مع لامين يامال لاعب برشلونة.

لكن التدقيق في فحوى تلك الرسائل وتوقيتها يكشف عن رغبة خفية في سحب اللاعب الشاب إلى منطقة الصراعات الذهنية والاستنزاف النفسي الذي يعاني منه النجم البرازيلي منذ سنوات.

محاولة تصدير يامال كشريك في معركة النضال ضد العنصرية في هذا التوقيت المبكر من مسيرته لا تبدو دفاعًا عنه بقدر ما تبدو محاولة لتوريطه في ملفات خارج حدود المستطيل الأخضر قد تؤثر سلبًا على تطوره الطبيعي.

يامال الذي لم يتجاوز عمره 18 عامًا أظهر نضجًا يفوق بمراحل ما يظهره فينيسيوس في كل مباراة رغم فارق الخبرة والسن بينهما.



