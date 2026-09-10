"منعت نفسي من تدمير حياة إبني" .. لافيتزي يروي تفاصيل معاناته من مرض "الهوس المفرط"!

عاد اللاعب الأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي للحديث عن واحدة من أكثر الفترات حساسية في حياته على الصعيد الشخصي، والتي أثرت على مسيرته الكروية بشكل كبير.

المهاجم السابق لفريق نابولي، البالغ من العمر 41 عامًا، تحدث في مقابلة أجراها في الأرجنتين الأسباب التي دفعته إلى دخول المستشفى بسبب مشكلات تتعلق بالصحة النفسية، حيث لا يزال يتلقى العلاج من نوبات فرط الهوس.

وما دفعه إلى طلب المساعدة، قبل كل شيء، كانت الرغبة في حماية ابنه وإنهاء مرحلة شخصية باتت صعبة السيطرة عليها، حيث قال لافيتزي موضحًا: "قلت لنفسي إنني لا أستطيع أن أدمر حياة ابني. اضطررت إلى المرور بلحظات صعبة كثيرة وما زلت حتى اليوم أتلقى العلاج، لكنني عشت فترات معقدة حقًا".