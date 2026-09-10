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Ezequiel Lavezzi ArgentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti و علي سمير

ترجمه

"منعت نفسي من تدمير حياة إبني" .. لافيتزي يروي تفاصيل معاناته من مرض "الهوس المفرط"!

إيزيكييل لافيتزي
نابولي
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي

المهاجم الأرجنتيني السابق لنابولي يتحدث عن لحظته الصعبة

عاد اللاعب الأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي للحديث عن واحدة من أكثر الفترات حساسية في حياته على الصعيد الشخصي، والتي أثرت على مسيرته الكروية بشكل كبير.

المهاجم السابق لفريق نابولي، البالغ من العمر 41 عامًا، تحدث في مقابلة أجراها في الأرجنتين الأسباب التي دفعته إلى دخول المستشفى بسبب مشكلات تتعلق بالصحة النفسية، حيث لا يزال يتلقى العلاج من نوبات فرط الهوس.

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وما دفعه إلى طلب المساعدة، قبل كل شيء، كانت الرغبة في حماية ابنه وإنهاء مرحلة شخصية باتت صعبة السيطرة عليها، حيث قال لافيتزي موضحًا: "قلت لنفسي إنني لا أستطيع أن أدمر حياة ابني. اضطررت إلى المرور بلحظات صعبة كثيرة وما زلت حتى اليوم أتلقى العلاج، لكنني عشت فترات معقدة حقًا".

  • ماذا قال لافيتزي؟

    وقد روى المهاجم السابق، الذي تألق في إيطاليا أيضًا مع جنوى ثم مع باريس سان جيرمان، كيف جاء قرار دخوله المستشفى: "لقد أقنعوني وتم إدخالي هناك من أجل العلاج. في تلك اللحظة بدأت أفهم الأخطاء التي ارتكبتها خلال حياتي وقلت لنفسي: لا أريد أن أستمر هكذا".

    خيار نضج بعد فترة صعبة ويواجهه اليوم بإدراكه أنه لا يزال منخرطًا في مسار للتعافي. اختار لافيتزي أن يتحدث عن الأمر علنًا، كاشفًا الجانب الأكثر هشاشة من مسيرة عاشها على أعلى المستويات.

    وخلال المقابلة أظهر اللاعب السابق أيضًا رعشة واضحة. رد فعل، كما جرى توضيحه، قد يكون مرتبطًا بآثار أحد الأدوية.

    وبالحديث عن مرض "الهوس المفرط" الذي أصيب به لافيتيزي، فهو يُعرف علميًا باسم "Hypomania" وتتمثل أعراضه في طاقة ونشاط مفرطان، وتصرفات متهورة وشعور بالعظمة، ويتسبب في المبالغة بمشاعر الحزن والسعادة بطريقة تؤذي الشخص المُصاب ومن حوله.

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  • SSC Napoli's Argentinian forward EzequieAFP

    مسيرة حافلة للنجم الأرجنتيني

    اللاعب المعتزل بدأ حياته مع أندية محلية في الأرجنتين، قبل أن يخوض تجربته الأوروبية الأولى مع جنوى في 2004، وعاد بعدها إلى سان لورينزو ، قبل أن يقوم بالخطوة الأهم في مسيرته بالانضمام لنابولي في 2007.

    وبعدها رحل لافيتزي إلى باريس سان جيرمان في 2012، ولعب بعدها مع هيبي فورتشن الصيني قبل الاعتزال بشكل نهائي في 2020.

    المحطة الأهم في مسيرة لافيتزي كانت نابولي، حيث قدمه النادي الإيطالي كأحد أهم اللاعبين الهجوميين في أوروبا، وسجل معه 48 هدفًا وصنع 60 في 188 مناسبة.

    وأما في باريس سان جيرمان، فقد سجل صاحب الـ41 سنة 35 هدفًا وصنع 24 في 161 مواجهة مع الفريق الفرنسي الذي فاز معه بـ10 ألقاب محلية متنوعة منها 4 دوري فرنسي، كما حصد كأس إيطاليا مع نابولي في موسم 2011/2012.

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