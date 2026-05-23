لافتة عملاقة بجوار البرنابيو.. بيريز يستنسخ إستراتيجية لابورتا الانتخابية!

لم تكن اللافتة العملاقة مجرد استعراض للقوة، بل كانت بمثابة تذكير بصري قوي بالإنجازات التاريخية التي تحققت تحت قيادة بيريز. تضمنت اللوحة الإعلانية صورة شخصية للرئيس الحالي، محاطة بالكؤوس القارية التي رسخت هيمنة الملكي على القارة العجوز.

وركزت الرسالة الدعائية بشكل مباشر على بطولات دوري أبطال أوروبا السبع التي حصدها الفريق خلال فترات رئاسته المتتالية. وبدأت هذه السلسلة الذهبية الموثقة في اللافتة من التتويج التاريخي في مدينة جلاسكو، وصولاً إلى اللقب الأخير الذي احتفل به الفريق مؤخراً في العاصمة الإنجليزية لندن.

إلى جانب الصورة المعبرة والألقاب الأوروبية اللامعة، حملت اللافتة رسالة نصية قصيرة وواضحة لتكون بمثابة الشعار الرسمي للمرحلة المقبلة من رئاسته. وفي هذا السياق، كُتب على اللوحة الجدارية الضخمة التي لا يمكن للمارة بجوار الملعب إغفالها عبارة: "الكثير من التاريخ الذي ينبغي صنعه"، وهو الاقتباس الذي رافق صورة بيريز والكؤوس الفائز بها.



