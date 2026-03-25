Gianluca Minchiotti

لاعب يوفنتوس السابق، موسم مميز لألبرتو كوستا مع بورتو: صانع الأهداف الذي يثير إعجاب باريس سان جيرمان

يوفنتوس
بورتو

يقدم اللاعب البرتغالي أداءً جيداً هذا الموسم مع بورتو، بعد سبعة أشهر عادية قضاها مع يوفنتوس في عام 2025

في 24 يوليو 2025، أعلن نادي يوفنتوس عن انتقال ألبرتو كوستا إلى نادي بورتو، بعد سبعة أشهر فقط من وجوده في تورينو، حيث خاض 14 مباراة دون أن يسجل أي هدف.


وكما ورد في بيان النادي: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم S.p.A. عن توصله إلى اتفاق مع نادي بورتو FC بشأن التنازل النهائي عن حقوق الأداء الرياضي للاعب ألبرتو أوليفيرا بايو، مقابل مبلغ قدره 15 مليون يورو، يُدفع على أربعة أعوام، بالإضافة إلى مكافآت متغيرة تصل إلى مليون يورو كحد أقصى. تؤدي هذه الصفقة إلى تأثير اقتصادي إيجابي على السنة المالية الحالية يبلغ حوالي 2.3 مليون يورو، بعد خصم التكاليف الإضافية".


وكان اللاعب البرتغالي، المولود عام 2003، قد تم شراؤه بشكل نهائي في ينايرمقابل "12.5 مليون يورو، تُدفع على أربع سنوات، بالإضافة إلى تكاليف إضافية تبلغ 1.3 مليون يورو ومكافآت لا تتجاوز 2.5 مليون يورو، عند تحقيق أهداف رياضية محددة".


تم شراء ألبرتو كوستا في يناير من قبل كريستيانو جونتولي، ثم تم بيعه في يوليو من قبل داميان كومولي، بعد التغيير الإداري الذي حدث في يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي. في الوقت نفسه، اشترى كومولي جواو ماريو من بورتو، ثم باعه في يناير إلى بولونيا، النادي الذي من المحتمل أن يتم التفاوض معه بشأن البيع النهائي للاعب.

  الأرقام الفردية

    نعم، لكن كيف سارت موسم ألبرتو كوستا مع بورتو حتى الآن؟ من الناحية الإحصائية، خاض الجناح 36 مباراة (22 في الدوري، و9 في الدوري الأوروبي، و5 في كأس البرتغال)، بإجمالي 2392 دقيقة على أرض الملعب. لم يسجل ألبرتو كوستا أي أهداف، لكنه قدم 7 تمريرات حاسمة. وتلقى 8 بطاقات صفراء، دون أي طرد.


    من بين 22 مباراة في الدوري، لعب لاعب يوفنتوس السابق 18 مباراة أساسياً و4 من على مقاعد البدلاء، ومن بين 9 مباريات في الدوري الأوروبي، لعب 6 أساسياً و3 من على مقاعد البدلاء، ومن بين 5 مباريات في كأس البرتغال، لعب 2 أساسياً و3 من على مقاعد البدلاء.

  ماذا فعل الفريق

    في هذا الموسم، تطور أداء ألبرتو كوستا واكتسب خبرة أكبر، ليصبح أحد أبرز نقاط قوة الفريق المتصدر للترتيب، بورتو بقيادة فرانشيسكو فاريولي، الذي يتقدم بفارق 7 نقاط على سبورتينغ لشبونة في الجولة 27 من أصل 34 (على الرغم من أن سبورتينغ لشبونة خاض مباراة أقل). كما تسير الأمور على ما يرام في أوروبا بالنسبة لـ"الدرغويس"، الذين تأهلوا إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي (حيث سيواجهون نوتنغهام فورست). وأخيراً، في كأس البرتغال، سيلعب بورتو مباراة نصف النهائي ضد سبورتينغ لشبونة.

  • عيون باريس سان جيرمان

    أداء ألبرتو كوستا الجيد لفت انتباه بعض الأندية الأوروبية الكبرى، ومن بينها باريس سان جيرمان، الذي فكر في التعاقد معه في يناير، ويبدو أنه لا يزال يفكر في ذلك كخيار بديل للجناح الأيمن.


    وقد أدرجه الفرنسيون في قائمة اللاعبين المستهدفين للموسم المقبل، ويفكرون في التحرك لمحاولة استباق منافسيهم من الدوري الإنجليزي الممتاز.


