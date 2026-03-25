لاعب يوفنتوس السابق، موسم مميز لألبرتو كوستا مع بورتو: صانع الأهداف الذي يثير إعجاب باريس سان جيرمان

في 24 يوليو 2025، أعلن نادي يوفنتوس عن انتقال ألبرتو كوستا إلى نادي بورتو، بعد سبعة أشهر فقط من وجوده في تورينو، حيث خاض 14 مباراة دون أن يسجل أي هدف.





وكما ورد في بيان النادي: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم S.p.A. عن توصله إلى اتفاق مع نادي بورتو FC بشأن التنازل النهائي عن حقوق الأداء الرياضي للاعب ألبرتو أوليفيرا بايو، مقابل مبلغ قدره 15 مليون يورو، يُدفع على أربعة أعوام، بالإضافة إلى مكافآت متغيرة تصل إلى مليون يورو كحد أقصى. تؤدي هذه الصفقة إلى تأثير اقتصادي إيجابي على السنة المالية الحالية يبلغ حوالي 2.3 مليون يورو، بعد خصم التكاليف الإضافية".





وكان اللاعب البرتغالي، المولود عام 2003، قد تم شراؤه بشكل نهائي في ينايرمقابل "12.5 مليون يورو، تُدفع على أربع سنوات، بالإضافة إلى تكاليف إضافية تبلغ 1.3 مليون يورو ومكافآت لا تتجاوز 2.5 مليون يورو، عند تحقيق أهداف رياضية محددة".





تم شراء ألبرتو كوستا في يناير من قبل كريستيانو جونتولي، ثم تم بيعه في يوليو من قبل داميان كومولي، بعد التغيير الإداري الذي حدث في يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي. في الوقت نفسه، اشترى كومولي جواو ماريو من بورتو، ثم باعه في يناير إلى بولونيا، النادي الذي من المحتمل أن يتم التفاوض معه بشأن البيع النهائي للاعب.