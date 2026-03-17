ترجمه
لاعب واعد سابق في توتنهام يشارك في دوري «بالر ليج» البريطاني دون إذن من ناديه الحالي، في ظل صدور بيان غاضب
لاعب خط الوسط في قلب عاصفة من الانتقادات
تلقى نادي الدوري الوطني صدمة مفاجئة ليلة الاثنين عندما شوهد ساك حسن وهو يشارك في بطولة «بالر ليغ» البريطانية. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي قضى سنوات تكوينه في أكاديمية توتنهام هوتسبير، شارك مع فريق «برايم إف سي» - الذي يقوده نجم يوتيوب كي إس آي - في الفوز بنتيجة 7-3 على فريق «إن 5 إف سي».
سرعان ما اكتسبت هذه المشاركة زخماً على الإنترنت، حيث حصدت ملايين المشاهدات وتركت مسؤولي ويلدستون في حالة من عدم التصديق. اضطر النادي إلى التعامل مع الموقف علناً بعد أن بدأت صور لاعبه المتعاقد تشارك في هذه المسابقة الصغيرة ذات الشهرة الواسعة تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
النادي يطالب بتوضيحات
لم يتردد نادي ويلدستون في التعبير بوضوح في بيان رسمي نُشر على منصة X، والذي حصد منذ ذلك الحين أكثر من 2.5 مليون مشاهدة. وأوضح النادي أنه لم تجر أي محادثات بشأن مشاركة حسن في هذه المسابقة، التي تنطوي على مخاطر كبيرة للإصابة خارج مباريات الدوري المعتمدة.
وقال النادي: "نحن على علم بأن ساك حسن، المتعاقد مع نادي ويلدستون، شارك في مباراة بالر ليج الليلة". "لم يتم الاتصال بالنادي للحصول على إذن بمشاركة ساك، ولم يتم إخطارنا بمشاركته مسبقًا. سنقوم الآن بمتابعة الأمر مع كل من بالر ليج واللاعب مباشرةً".
لاعب توتنهام السابق قد يواجه عقوبة
كان حسن عنصراً أساسياً في خط وسط فريق «الستونز» هذا الموسم، حيث خاض 27 مباراة منذ انتقاله في الصيف قادماً من نادي «هاشتاغ يونايتد». ويحظى أسلوبه الفني بتقدير كبير في أوساط الدوريات غير المحترفة، مما يجعل قراره بالمشاركة في بطولة خارجية أمراً محيراً للغاية بالنسبة لإدارة فريقه.
ورغم أن اللاعب الدولي الصومالي تمكن من تسجيل هدف لصالح برايم إف سي، إلا أن مستقبله في جروسفينور فالي أصبح الآن على المحك. وكان لاعب خط الوسط قد لعب سابقًا مع فريق "26ers" بقيادة جون تيري في دوري بالر ليج المملكة المتحدة، لكن مشاركته الأخيرة غير المصرح بها أدت إلى فتح تحقيق قد يؤدي إلى فرض غرامة أو إيقافه.
ما هي "بالر ليغ"؟
تُعد «بالر ليغ» مسابقة كرة قدم سريعة الوتيرة وتُقام على ملاعب صغيرة، وقد اكتسبت شعبية كبيرة بفضل مشاركة مؤثرين بارزين ونجوم محترفين سابقين فيها. ورغم أنها توفر للاعبين منصة للترويج لأنفسهم، إلا أنها غالبًا ما تثير خلافات مع الأندية المحترفة وشبه المحترفة التي تخشى تعرض لاعبيها للإصابة خارج مباريات الدوري المعتمدة.
يعد حسن، الذي خاض 10 مباريات دولية وسجل هدفين مع المنتخب الصومالي، شخصية بارزة في الدوائر غير التابعة للاتحادات. ويبقى أن نرى ما إذا كان ظهوره غير المصرح به في "بالر ليغ" بالمملكة المتحدة سيؤدي إلى إيقافه.
