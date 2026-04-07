لاعب مانشستر سيتي السابق جوي بارتون يدفع ببراءته في قضية الاعتداء المزعوم بمضرب غولف

حظي بارتون بمسيرة طويلة في أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية. بعد انضمامه إلى الفريق الأول لمانشستر سيتي في عام 2002، لعب لفرق مثل نيوكاسل، وكوينز بارك رينجرز، وبيرنلي، ورينجرز. وتقاعد في عام 2018 بعد فترة لعبه الثانية مع بيرنلي. ثم انتقل اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا إلى مجال الإدارة، حيث درب فليتوود وبريستول روفرز، لكنه لم يظهر على مقاعد البدلاء منذ عام 2023.