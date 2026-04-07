لاعب مانشستر سيتي السابق جوي بارتون يدفع ببراءته في قضية الاعتداء المزعوم بمضرب غولف
تحدث لاعب مانشستر سيتي السابق ليعلن أنه لن يعترف بارتكاب جريمة "إلحاق أذى جسدي جسيم عن عمد"، وذلك في أعقاب اعتداء مزعوم على كيفن لينش (51 عامًا)، وهو مدرب سابق في دوريات غير احترافية. وأفادت التقارير أن الحادث وقع في نادي "هويتون وبريسكوت" للغولف في ميرسيسايد يوم 8 مارس، حيث تم استدعاء الشرطة إلى الموقع بعد الساعة 9:00 مساءً بتوقيت غرينتش بقليل لتقديم المساعدة لرجل أصيب بجروح.
تم تحديد موعد المحاكمة في سبتمبر
ترأس القاضي أندرو ميناري، قاضي محكمة ليفربول، الجلسة، وحدد موعدًا للمحاكمة في الأول من سبتمبر من هذا العام. وخلال المراحل الأولى من القضية، أعرب المدعون العامون عن مخاوف جدية بشأن خطورة الإصابات التي تعرض لها لينش، وفقًا لموقع «ذا أثليتيك». وقد ذُكر في المحكمة أن هناك مخاوف من أن يفقد الضحية البصر في إحدى عينيه نتيجة للإصابات التي تعرض لها خلال الهجوم المزعوم.
ليس المتهم الوحيد
ووجهت التهمة إلى بارتون بالاشتراك مع غاري أوغرادي (50 عامًا)، الذي ينحدر من شارع سيل في هويتون. ومع ذلك، لم يقدم أوغرادي أي رد على التهم الموجهة إليه خلال مثوله أمام المحكمة يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة لحضور جلسة إدارة القضية في 3 يونيو.
مسيرة بارتون كلاعب ومدرب
حظي بارتون بمسيرة طويلة في أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية. بعد انضمامه إلى الفريق الأول لمانشستر سيتي في عام 2002، لعب لفرق مثل نيوكاسل، وكوينز بارك رينجرز، وبيرنلي، ورينجرز. وتقاعد في عام 2018 بعد فترة لعبه الثانية مع بيرنلي. ثم انتقل اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا إلى مجال الإدارة، حيث درب فليتوود وبريستول روفرز، لكنه لم يظهر على مقاعد البدلاء منذ عام 2023.