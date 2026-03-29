لاعب ليستر الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يعرض مساعدة ناديه في معركته لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى
أسطورة مستعدة للاستجابة للنداء
كشف ألبرايتون أنه هو وعدد من زملائه السابقين الذين فازوا بالألقاب مستعدون وراغبون في مساعدة ليستر في وقت حاجتها، رغم أن النادي لم يتواصل معهم بعد. ويشعر الجناح السابق، الذي خاض 313 مباراة مع النادي ورفع ثلاثة ألقاب كبرى، بالحزن إزاء الوضع الحالي في ناديه السابق.
وأعرب اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عن رغبة جماعية بين أساطير عام 2016 في رد الجميل للمؤسسة التي صنعت التاريخ. وقال ألبرايتون لصحيفة ديلي ميل: "نقول جميعًا إنه إذا أمكننا الحصول على وظيفة في أي من أنديتنا السابقة، فسنختار ليستر. لم ننشأ جميعًا مشجعين لليستر، لكننا الآن مشجعون كبار ونريد فقط تقديم المساعدة قدر الإمكان. لأي سبب كان، لم يتحقق ذلك بعد".
المعركة ضد الهبوط
أصبحت الأوضاع في ملعب «كينغ باور» قاتمة بعد خصم ست نقاط من رصيد الفريق بسبب مخالفة القواعد المالية، مما ترك النادي يتخبط في المراكز الدنيا من جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية. ومع تحول خطر الهبوط إلى الدرجة الثالثة إلى احتمال حقيقي للغاية، يرى ألبرايتون أن النادي يفتقد تلك الثقافة المميزة التي قادته إلى قمة كرة القدم الإنجليزية قبل عقد من الزمن.
في حين أن لاعب الوسط السابق آندي كينج يعمل حاليًا ضمن الجهاز الفني، يشعر ألبرايتون أن هناك مجالًا لإدماج المزيد من الخبرة من تلك الحقبة الأيقونية. وأضاف: "أنا لا أقول إننا سنأتي ونغير العالم، ونغير كل ما هو خاطئ في النادي". "لكن الناس يتحدثون عن مانشستر يونايتد واللاعبين السابقين في النادي الذين يعرفون جوهر النادي، وأشعر أن هناك شيئاً مشابهاً في ليستر. كانت هناك ثقافة لم أرها في أي مكان آخر".
استعادة "روح الجرأة"
كان ألبرايتون حاضراً مؤخراً في ملعب «كينغ باور» ليشهد هزيمة مؤلمة بنتيجة 4-3 أمام ساوثهامبتون، وهي المباراة التي أهدر فيها الفريق المضيف تقدمه بثلاثة أهداف. ولاحظ الجناح السابق شعوراً واضحاً بالقلق داخل الملعب، مشيراً إلى أن الهوية «الشجاعة» التي تميز النادي قد حلت محلها حالة من التوتر بين اللاعبين والجماهير المحلية.
"شعرت بوجود خوف شديد سواء على أرض الملعب أو بين الجماهير"، يتذكر ألبرايتون الانهيار أمام ساوثهامبتون. "عندما كانوا متقدمين 3-0، كنت أريدهم أن يستمتعوا. أعلم أن الأمر صعب وأن هذه أوقات عصيبة، لكنني لاحظت ذلك في عدد غير قليل من المباريات. كلمة "شجاع" هي جزء من هوية النادي ومن المهم ألا ننسى ذلك".
في انتظار أن يرن الهاتف
على الرغم من رغبته الشديدة في تقديم المساعدة، اعترف ألبرايتون بأنه لم يتلق أي اتصال من إدارة ليستر بشأن دور محتمل. وأشار إلى أن نادي طفولته، أستون فيلا، تواصل معه فور انتهاء مسيرته الكروية. وقال: «لم يتصل بي النادي مطلقًا بشأن هذا الأمر. عندما أنهيت مسيرتي الكروية، تواصل معي أستون فيلا. لقد لعبت معهم ونشأت كمشجع لأستون فيلا، لذا كنت ممتنًا للفرصة التي أتيحت لي للذهاب والقيام ببعض أعمال التدريب. ربما فكرت بالفعل "أتمنى لو أن ليستر فعل ذلك"، على الرغم من أن التدريب ربما لا يناسبني. كنت سأحب أن أقود سيارتي إلى ليستر كل يوم وأكون في ذلك الوسط".