لاعب ليستر الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يعرض مساعدة ناديه في معركته لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى

كشف ألبرايتون أنه هو وعدد من زملائه السابقين الذين فازوا بالألقاب مستعدون وراغبون في مساعدة ليستر في وقت حاجتها، رغم أن النادي لم يتواصل معهم بعد. ويشعر الجناح السابق، الذي خاض 313 مباراة مع النادي ورفع ثلاثة ألقاب كبرى، بالحزن إزاء الوضع الحالي في ناديه السابق.

وأعرب اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عن رغبة جماعية بين أساطير عام 2016 في رد الجميل للمؤسسة التي صنعت التاريخ. وقال ألبرايتون لصحيفة ديلي ميل: "نقول جميعًا إنه إذا أمكننا الحصول على وظيفة في أي من أنديتنا السابقة، فسنختار ليستر. لم ننشأ جميعًا مشجعين لليستر، لكننا الآن مشجعون كبار ونريد فقط تقديم المساعدة قدر الإمكان. لأي سبب كان، لم يتحقق ذلك بعد".