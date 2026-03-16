"لاعب كرة قدم لا يُصدق على الإطلاق" - جاك غريليش يُعجب بشدة بنجم مانشستر يونايتد

كانت هذه الأمسية تاريخية حقًا بالنسبة لفيرنانديز، الذي تمكن من تحطيم رقم قياسي قديم للنادي كان يحمله ديفيد بيكهام. وبفضل تمريرتيه الحاسمتين اللتين أسفرتا عن هدفين في مرمى فريق أوناي إيمري، رفع النجم البرتغالي رصيده من التمريرات الحاسمة هذا الموسم إلى 16 تمريرة، متجاوزًا بذلك رقم بيكهام البالغ 15 تمريرة في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 1999-2000. حقق فرنانديز هذا الإنجاز في 27 مباراة فقط، في حين احتاج بيكهام إلى 31 مباراة لتحقيق رقمه القياسي السابق. أصبح قائد مانشستر يونايتد الآن على بعد خطوات قليلة من الرقم القياسي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم واحد، والذي يتقاسمه تييري هنري وكيفن دي بروين، اللذان حققا 20 تمريرة حاسمة. مع بقاء ثماني مباريات، يحتاج فرنانديز إلى خمس تمريرات حاسمة أخرى ليصبح الوحيد الذي يحقق هذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.