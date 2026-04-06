ترجمه
لاعب فاز بلقب الدوري مرتين مع مانشستر يونايتد ينضم إلى نادٍ في دوري الهواة يضم نجومًا محبوبين من الدوري الإنجليزي الممتاز
عودة أسطورة «الشياطين الحمر»
فالنسيا، الذي اشتهر بتحريكه الجناح الأيمن في «أولد ترافورد» على مدار عقد من الزمن، كان قد أعلن في البداية اعتزاله المهنية في مايو 2021 بعد فترات قضاها مع فريقي «إل دي يو كيتو» و«كيريتارو». ومع ذلك، يبدو أن جاذبية الدوري الممتاز لرابطة قدامى اللاعبين في تشيشاير كانت أقوى من أن يقاومها هذا النجم الإكوادوري.
يُعد اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا أسطورة في مانشستر، بعد أن انتقل من ويجان أتلتيك في عام 2009 لملء الفراغ الذي خلفه كريستيانو رونالدو. انتقل في النهاية من جناح سريع إلى أحد أكثر الظهيرين الأيمنين موثوقية في الدوري، وحصل على شارة القيادة وخاض أكثر من 330 مباراة. والآن، يعود فالنسيا إلى الشمال الغربي للانضمام إلى فريق سرعان ما أصبح أكثر الفرق التي تضم لاعبين مخضرمين إثارة للجدل في البلاد. وأكد نادي ويثينشو الخبر مساء الأحد، في عودة مثيرة إلى المنافسات للرجل الذي قاد مانشستر يونايتد سابقاً تحت قيادة جوزيه مورينيو.
مجموعة من أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يحظون بشعبية كبيرة
فالنسيا ليس الاسم الوحيد المعروف في غرفة ملابس فريق ويثينشو. فقد جمع هذا الفريق المخضرم تشكيلة مذهلة تضم قائمة طويلة من أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يحظون بشعبية كبيرة. ومن بين زملائه الجدد في الفريق، نجد اللاعب الدولي الإنجليزي السابق إميل هيسكي وزميله الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز داني درينكواتر، بالإضافة إلى المبدع ستيفن أيرلاند والمدافعين القويين جوليون ليسكوت ونيدوم أونوهو. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يضم الفريق أيضًا لاعبين من أمثال مارك ألبرايتون وجيفرسون مونتيرو وكاميرون جيروم، في تشكيلة مصممة للسيطرة على دوري المخضرمين. إنها مجموعة غير مسبوقة من المواهب في كرة القدم المحلية، تجعل من كل مباراة لويثينشو حدثًا حافلًا بالنجوم بالنسبة للمشجعين المحليين الذين نشأوا وهم يشاهدون هؤلاء اللاعبين.
السيطرة على دوري تشيشاير للناشئين
وليس من المستغرب أن يكون هذا النهج الذي يشبه أسلوب «الجالاكتيكوس» في دوري الأحد قد أسفر عن نتائج مرعبة بالنسبة للفرق المنافسة. ويفتخر فريق «ويثينشو فيتس» حاليًا بسجل مثالي يتضمن سبع انتصارات في مباريات هذا الموسم، ليحتل بفارق مريح صدارة دوريه. ولعل أفضل ما يوضح هيمنته هو فارق الأهداف المذهل الذي يبلغ 54 هدفًا، بقيادة المهاجم الهداف بابيس سيسيه. يقدم المهاجم السابق لنيوكاسل يونايتد أداءً رائعاً، حيث سجل ثلاثية ثنائية خلال الفوز الساحق 11-0 على ليفربول ساوث في نوفمبر الماضي. وقد سجل سيسيه بالفعل 19 هدفاً في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم - وفقاً لـ talkSPORT. كما كان الفريق مشغولاً بملء خزانة الجوائز، حيث حصد كأس لانكشاير لكرة القدم للقدامى وكأس مانشستر لكرة القدم للقدامى بفوزه بنتائج كبيرة في مارس.
إرث مانشستر يونايتد الدائم في فالنسيا
وفي الوقت الذي يشرع فيه في هذا الفصل الجديد من مسيرته، تظل إنجازات فالنسيا على مستوى النخبة معيارًا عاليًا لأي ظهير جناح في العصر الحديث. خلال إقامته التي استمرت عشر سنوات في مانشستر يونايتد، فاز بتسعة ألقاب، بما في ذلك لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أوروبا. كما تم تقدير براعته الفردية من قبل زملائه، حيث فاز مرتين بجائزة أفضل لاعب في النادي لهذا العام وحصل على مكان في فريق العام 2009-10 التابع لرابطة اللاعبين المحترفين.
منذ مغادرته أولد ترافورد في عام 2019، حافظ فالنسيا على علاقته بالنادي من خلال مشاركاته مع فريق أساطير مانشستر يونايتد. ويتيح له انتقاله إلى ويثينشو البقاء في المدينة التي يعتبرها وطنه، مع اللعب إلى جانب العديد من خصومه السابقين.