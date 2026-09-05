"لاعب شاب ويتأقلم" .. توني وإيبانيز يهاجمان جمهور الأهلي بعد اكتساح الرياض

لحساب الجولة الخامسة من دوري روشن، انتصر الأهلي في ملعبه على الرياض بخماسية نظيفة مساء الجمعة، ليعود لطريق الانتصارات عقب تعثرين بالخسارة أمام الخلود والهلال.

ولكن لفت الأنظار أثناء المباراة صافرات الاستهجان من قبل جمهور بطل آسيا على الصفقة الجديدة أرتيم بوندارينكو الوافد من صفوف شاختار دونتسك، في ظل عدم اقتناع قطاع كبير باللاعب.