انتقد إيفان توني وزميله روجر إيبانيز، لاعبا الأهلي، جماهير الفريق، عقب الانتصار الكبير على الرياض مساء الجمعة لحساب دوري روشن.
"لاعب شاب ويتأقلم" .. توني وإيبانيز يهاجمان جمهور الأهلي بعد اكتساح الرياض
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ماذا حدث؟
لحساب الجولة الخامسة من دوري روشن، انتصر الأهلي في ملعبه على الرياض بخماسية نظيفة مساء الجمعة، ليعود لطريق الانتصارات عقب تعثرين بالخسارة أمام الخلود والهلال.
ولكن لفت الأنظار أثناء المباراة صافرات الاستهجان من قبل جمهور بطل آسيا على الصفقة الجديدة أرتيم بوندارينكو الوافد من صفوف شاختار دونتسك، في ظل عدم اقتناع قطاع كبير باللاعب.
غضب إيبانيز
وأبدى المدافع البرازيلي إيبانيز عدم رضاه عن صافرات الجمهور في تصريحاته عقب اللقاء التي نقلتها "الشرق الأوسط": "الأمور بخير والأهلي بخير ولكن أمر يجب الوقوف عنده هو الجمهور".
وأتبع: "نحن في الملعب نحارب سويًا من أجلهم ولكن عندما يصفر الجمهور علينا هذا ليس جيدًا، دائمًا أقول إنهم اللاعب رقم 12 ولكن الآن يلعبون ضدنا".
توني يساند بوندارينكو
وكان إيفان توني أكثر وضوحًا في تصريحاته عقب المباراة بالإشارة إلى بوندارينكو مباشرة، وطالب الجمهور بمساندته عقب انتقاله لصفوف ناديهم.
وقال الإنجليزي في تصريحات نقلتها "الشرق الأوسط": "نحن متقدمون بثلاثة أهداف بعد الشوط الأول ولكن شعرت بأن الصافرات نحو لاعب بعينه".
وواصل: "لا أفهم ذلك. اللاعب لم يرتكب أي خطأ، هو موجود هنا وجزء من العائلة، ومن المهم أن نبقى جميعاً متحدين وأن يدعم بعضنا بعضاً".
وختم: "لا يمكنك أن تطلق صافرات الاستهجان ضد لاعب ثم تتوقع منه أن يقدم أداءً جيداً. لا أفهم ذلك. هو في بلد مختلف، ولا يزال شاباً، وهناك ضغط كبير عليه. نحن نقف إلى جانبه، ونحن معاً، وهذا ما تفعله العائلة".
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