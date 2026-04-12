ترجمه
لاعب ريال مدريد المعار إندريك يرد بشكل مثالي على انتقادات باولو فونسيكا بأداء رائع كبديل ناجح مع ليون
فونسيكا يطالب نجمه الشاب بتحقيق المزيد
لم يتردد فونسيكا في التحدث بصراحة عن مهاجمه الشاب قبل مباراة الأحد. مع معاناة ليون من سلسلة سيئة من تسع مباريات دون فوز، أرسل المدرب رسالة واضحة إلى إندريك، قائلاً: "عليه واجب بذل المزيد من الجهد." وسلط فونسيكا الضوء بشكل خاص على دور المراهق في مساعي النادي للتأهل إلى البطولات الأوروبية في نهاية الموسم. وبالتالي، بدا أن إبقاء اللاعب المعار من ريال مدريد على مقاعد البدلاء لصالح رشيد غزال في المباراة ضد لوريان كان رسالة تكتيكية متعمدة.
اللاعب البديل المتميز يقلب مجرى المباراة
قبل المباراة، كان المراهق قد خاض 1286 دقيقة مع ليون في 18 مباراة في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل ستة أهداف وتقديم خمس تمريرات حاسمة. وفي الدوري الفرنسي وحده، سجل ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 10 مباريات. وعلى الرغم من هذه الأرقام القوية، كان عليه أن يقدم المزيد. بعد شوط أول متواضع، أجرى فونسيكا ثلاثة تبديلات في الاستراحة، حيث أشرك اللاعب البرازيلي إلى جانب كورنتين توليسو وأوريل مانغالا. وفي غضون خمس دقائق، برر اللاعب توقعات المدرب. انطلق إندريك بسرعة على الجانب الأيمن، وأرسل عرضية دقيقة إلى رومان ياريمتشوك، الذي سجل بضربة رأس ليمنح أصحاب الأرض التقدم المستحق.
تحقيق الفوز الحاسم على لوريان
في الدقيقة 56، كان المهاجم البرازيلي محور الأحداث مرة أخرى. انطلق إندريك في الفراغ وأجبر حارس مرمى لوريان إيفون مفوغو على إجراء تصدي صعب، مما سمح لتوليسو بتوجيه الكرة المرتدة برأسه إلى المرمى الخالي ليضاعف النتيجة. على الرغم من تأخرهم بهدفين، لم يستسلم الضيوف وطلبوا ركلة جزاء عندما سقط بامبا ديينغ داخل منطقة الجزاء. لكن الحكم بينوا باستيان استخدم نظام الصوت التجريبي المباشر في الملعب ليشرح للجماهير أن هناك مخالفة سابقة. ثم قام دومينيك غريف بإنقاذ رائع في اللحظات الأخيرة ليحافظ على شباك ليون نظيفة.
في انتظار مباراة حاسمة بين باريس سان جيرمان
عاد ليون الآن إلى المركز الخامس في الدوري الفرنسي، متأخراً بفارق نقطتين فقط عن المراكز الثلاثة الأولى. ويأمل فونسيكا بشدة أن يتمكن فريقه من الحفاظ على هذا الزخم المهم، في الوقت الذي يستعد فيه لرحلة حاسمة لمواجهة متصدر الدوري باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس في نهاية الأسبوع المقبل.