لاعب خيتافي ينفي أنه قصد الإمساك بأعضاء خصمه التناسلية أثناء احتجاجه على البطاقة الحمراء الغريبة التي حصل عليها في مباراة أتلتيكو مدريد

اشتعلت المواجهة بين أتلتيكو وخيتافي بسبب سلسلة غريبة من الأحداث شملت أبكار وسورلوث. خلال توقف اللعب، شوهد اللاعبان في شجار جسدي أدى إلى سقوط مدافع خيتافي على العشب. ومع ذلك، بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، كشفت الكاميرات أن أبكار قد قرص أو أمسك المهاجم النرويجي في منطقة الفخذ، مما أدى إلى طرد المدافع مباشرة بالبطاقة الحمراء بينما نجا سورلوث ببطاقة صفراء فقط.

كان الحكم أورتيز أرياس دقيقاً في تقييمه للحادث في التقرير الرسمي للمباراة. وأشار إلى أن اللاعب طُرد لقرصه منطقة الأعضاء التناسلية لخصمه بينما الكرة لم تكن في اللعب. ترك هذا القرار خيتافي في موقف صعب، حيث كافحوا للعودة إلى المباراة التي فاز بها أتلتيكو في النهاية 1-0 بفضل تسديدة بعيدة المدى من ناهويل مولينا.