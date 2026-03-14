لاعب خيتافي ينفي أنه قصد الإمساك بأعضاء خصمه التناسلية أثناء احتجاجه على البطاقة الحمراء الغريبة التي حصل عليها في مباراة أتلتيكو مدريد
طرد مثير للجدل في ملعب «المتروبوليتانو»
اشتعلت المواجهة بين أتلتيكو وخيتافي بسبب سلسلة غريبة من الأحداث شملت أبكار وسورلوث. خلال توقف اللعب، شوهد اللاعبان في شجار جسدي أدى إلى سقوط مدافع خيتافي على العشب. ومع ذلك، بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، كشفت الكاميرات أن أبكار قد قرص أو أمسك المهاجم النرويجي في منطقة الفخذ، مما أدى إلى طرد المدافع مباشرة بالبطاقة الحمراء بينما نجا سورلوث ببطاقة صفراء فقط.
كان الحكم أورتيز أرياس دقيقاً في تقييمه للحادث في التقرير الرسمي للمباراة. وأشار إلى أن اللاعب طُرد لقرصه منطقة الأعضاء التناسلية لخصمه بينما الكرة لم تكن في اللعب. ترك هذا القرار خيتافي في موقف صعب، حيث كافحوا للعودة إلى المباراة التي فاز بها أتلتيكو في النهاية 1-0 بفضل تسديدة بعيدة المدى من ناهويل مولينا.
يصرّ أبكار على براءته
على الرغم من الطابع القاسي لتقرير الحكم، أصرّ أبكار على أنه لم تكن هناك أي نية سيئة أو جنسية وراء ذلك التلامس. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام فور انتهاء المباراة، ادعى أن الحادثة برمتها كانت نتيجة سوء فهم لأسلوبه البدني في الدفاع. "أجري هذه المقابلة بسبب البطاقة الحمراء. لم تكن نيتي لمس اللاعب في تلك المنطقة. لقد اصطدمنا خلال المباراة، لكنني لم أفكر ولو لمرة واحدة في لمسه هناك. أقسم أنني لم أفكر في لمسه هناك"، أوضح.
وواصل المدافع الدفاع عن موقفه، مشيرًا إلى أنه كان يحاول ببساطة ملامسة جذع المهاجم للحفاظ على موقعه أثناء المواجهة. "أردت أن أصطدم به كما يحدث في كرة القدم. لقد رأى الحكم ذلك، لكنني لم أكن أريد لمسه هناك. لقد أوقفوا اللعبة عند تلك النقطة، لكن إذا شاهدتم الفيديو، فستجدون أنني لم أنظر إليه حتى. كنت أريد أن ألمس بطنه. لم تكن نيتي أن أمسكه في تلك المنطقة"، أضاف أبكار دفاعاً عن نفسه.
سيموني وحكم تقنية الفيديو المساعد
اعترف دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعد المباراة بأنه حتى هو شعر في البداية بالحيرة إزاء الأحداث التي جرت على خط التماس. وكشف المدرب الأرجنتيني أن التواصل من جانب الحكام لم يكن واضحًا في البداية، حيث أشار البعض إلى احتمال تفسير المخالفة بشكل معاكس. "أخبرنا الحكم الرابع أن الأمر كان عكس ذلك. لم أشاهد الصور بعد، لكن الأمر كان كما حدث في المباراة. اتخذ الحكم ذلك القرار"، علق مدرب أتلتيكو.
سارع سيميوني إلى تجاوز الجدل، واختار بدلاً من ذلك الوثوق بالتكنولوجيا التي انتهى بها الأمر إلى إفادة فريقه خلال مباراة اتسمت بالصراع البدني. فيما يتعلق بالطرد، صرح سيميوني أنه ليس لديه ما يعلق عليه نظراً لوجود تقنية الفيديو المساعد (VAR) لاتخاذ تلك القرارات المحددة. قام في النهاية باستبدال سورلوث لتجنب خطر الحصول على بطاقة صفراء ثانية بعد أن أصبح المهاجم هدفاً لغضب لاعبي خيتافي.
- Getty Images Sport
بوردالاس ينتقد قرار الحكم
وعلق خوسيه بوردالاس، المدير الفني لفريق خيتافي، على البطاقة الحمراء المثيرة للجدل قائلاً: "لقد راجعت اللقطة؛ كانا يتدافعان. هذا أمر شائع دائماً في كرة القدم. لم ينظر إليه. وبصراحة، لا أعتقد أنه أمسك بخصيتيه. لم أرَ قط لاعباً يُطرد بسبب ذلك. ظننت أنهم كانوا يراجعون لقطة أرامباري. لن أفهم المعايير أبداً".
